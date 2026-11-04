Dormagen/Bonn (ots) -Die Vertreterin der "Democrats Abroad Germany", Nicole Gross, sieht als Grund für den Erfolg ihrer Partei bei den Zwischenwahlen in den USA eine Kombination aus Enttäuschung über die Politik von US-Präsident Donald Trump und den Republikanern auf der einen - und starken demokratischen Kandidaten auf der anderen Seite. Bei phoenix sagte Gross: "Dieser historische Sieg ist einerseits wegen der Republikaner und dadurch, dass sie vieles nicht halten konnten, was sie versprochen haben. Aber, es ist auch ganz wichtig, dass unsere Kandidaten dieses Mal außerordentlich gut waren, kompetent sind und unsere Gesellschaft widerspiegeln." Eine wichtige Botschaft der Wahlergebnisse sei: "Dass die Menschen sich nicht mehr veräppeln lassen in den USA", erklärte Gross. Die Menschen glaubten US-Präsident Trump nicht mehr, wenn dieser etwa erkläre, die Lebenshaltungskosten seien "vernünftig". "Jetzt hat man gezeigt, dass man dem Mann nicht mehr glauben kann. Und ich glaube, direkt auch seiner Partei mit", sagte die Vertreterin der Demokraten im Ausland. Es sei nun an der Zeit, "dass unsere Regierung auch für die Menschen arbeitet. Und das ist das, wofür wir Demokraten stehen."Ihre Einschätzung sei, dass die Wahlergebnisse zu Änderungen in der Politik der Regierung führen werden. "Ich glaube, man wird nun sofort sehen, dass der Präsident nicht mehr so viel Macht hat, wie vielleicht noch gestern", so Gross. "Er wird nicht mehr einfach alles durch den Kongress bringen können, ohne Widerstand. Ich denke, dass wir tatsächlich auch Änderungen sehen können in seinem Kabinett, unter seinen Ministern. Die Demokraten werden jetzt Wert darauf legen, dass kompetente Leute unser Land regieren."Das komplette Interview sehen Sie unter: https://phoenix.de/s/NX9Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6383996