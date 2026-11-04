Bochum (ots) -Nach dem großen Erfolg des ersten UCI Kids Club Kinofestivals im Mai, lädt UCI alle Familien erneut ein, am ersten November-Wochenende ausgewählte Filme zum Sonderpreis zu sehen: Vom 6. bis 8. November kostet jedes Kinoticket für ein Familienmitglied, also Kinder sowie Erwachsene in Begleitung von Kindern unter 12 Jahren, für die Kinofestival-Filme nur 4,90 EUR. Für alle UCI KIDS CLUB-Mitglieder gibt es zusätzlich 20%-Aktionsrabatt auf das beliebte Kids-Menü.Kinozeit ist FamilienzeitDas gemeinsame Erleben eines Films auf der großen Leinwand ist für viele Familien integraler Bestandteil der gemeinsamen Freizeitgestaltung. Studien zeigen, dass Kinder die wichtigsten "Kinomotoren" für ihre Eltern sind. Diese prägen im Gegenzug das Kinoverhalten ihrer Kinder. Dabei spielt der Film eine Rolle. Die gemeinsamen Erinnerungen, welche durch die gefühlsverstärkende Wirkung des Kinoerlebnisses entstehen, sind jedoch das, was bleibt.Kino für Familien zum 4,90 EUR-AktionspreisAm ersten Novemberwochenende lädt UCI vom 6. bis 8. November alle Familien ein, das gemeinsame Kinoerlebnis im Rahmen des zweiten UCI KIDS CLUB KINOFESTIVALS drei Tage lang zum Sonderpreis zu feiern. An diesem Wochenende kostet jedes Familienticket, d.h. jedes Kinderticket und auch jedes Ticket für einen Erwachsenen, der eine Kinovorstellung in Begleitung von Kindern unter 12 Jahren besucht, für alle Kids Club Kinofestival-Filme nur 4,90 EUR.Das Filmangebot zum UCI KIDS CLUB KINOFESTDas Filmangebot an Kinofestival-Filmen für Familien ist dabei breit gefächert: Wer den Sommer-Blockbuster MINIONS & MONSTER noch nicht gesehen hat, kann dieses monsterstarke Kino-Abenteuer zum Sonderpreis erleben. Mit PAW PATROL: DER DINO FILME und BIBI BLOCKSBERG: DIE TOTAL VERHEXTE ZEITREISE warten jedoch auch andere fantastische Welten auf große und kleine Kinofans. Für die ganz Kleinen gibt es EDMUND UND LUZIE - WINTERABENTEUER im UCI KINDERKINO. Der Vorverkauf für das UCI KIDS CLUB KINOFESTIVAL hat begonnen.Popcorn-Rabatt für MitgliederWer bereits Mitglied im UCI KIDS CLUB, dem Onlineclub für UCI-Kinokids ist, erhält an diesem Wochenende einen Sonderrabatt in Höhe von 20% auf das beliebte Kids-Menü. Darüber hinaus erhalten alle großen und kleinen Gäste eine Überraschung von KIRI.Der UCI KIDS CLUB - gratis, sicher und werbefreiDer UCI KIDS CLUB ist der Onlineclub für filmbegeisterte Kinokids. Unter uci-kids.de finden sich alle Informationen rund um aktuelle Familienfilme und beliebte Filmhelden für Kinder bis etwa 12 Jahre. Dazu gibt es Gewinnspiele, Onlinegames und Mitmachaktionen. Die Mitgliedschaft ist selbstverständlich kostenlos, die Onlineseite sicher und frei von Werbung. Für die Anmeldung und zum Geburtstag können sich alle Mitglieder über Kinogutscheine freuen. Dazu können sich alle Kinokids ihren KIDS CLUB-Ausweis in ihrem UCI Kino abholen und bei vielen Aktionen im Kino sowie bei jedem Besuch verschiedene Vorteile nutzen.Pressekontakt:Stefanie Maaßenmaassen.s@uci-kinowelt.de0175 - 2224827Original-Content von: UCI Multiplex GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130543/6383990