Gold- & Solarrallye? | AMD: Stark! | Novo: Geht es jetzt los? | Heidelberg Materials: Endlich!
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|AMD im KI-Boom - Arista Networks mit Rekordwachstum
|13:06
|Northland maintains Market Perform on AMD stock after solid quarter
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|AMD's $17 Billion Answer, Apple's AI Bill And Next 3 Trading Days
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|AMD expects to outsell Intel in Q4 for the first time in history
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|UBS lowers AMD stock price target to $700 on valuation compression
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|Aktuelle Nachrichten
|12:30
|Heidelberg Materials' 3Q26 operating result rises 9%
|12:24
|Heidelberg Materials Q3 Result, Revenue Rise; Backs FY26 View; Plans Addl. Cost Savings; Shares Up
|WASHINGTON (dpa-AFX) - Heidelberg Materials AG, a German building materials company, reported Wednesday higher result from current operations or RCO in its third quarter, driven by strong revenue...
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|12:17
|Aktien Frankfurt: Dax mit neuem Schwung nach US-Zwischenwahlen
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Erfolg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA hat der Dax am Mittwoch mit neuem Schwung kräftig zugelegt und die Marke von 26.000 Punkten wieder klar hinter...
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|12:13
|Aktien Europa: Gewinne nach Quartalszahlen und Zwischenwahl - Bankaktien gefragt
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch vergleichsweise deutlich zugelegt. "Die Anleger schöpfen aus der Vielzahl überzeugender Quartalszahlen neue Zuversicht"...
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|11:54
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|Aktuelle Nachrichten
|12:26
|ROUNDUP/Appetitzügler stark: Novo Nordisk schließt Zuwächse nicht mehr aus
| BAGSVAERD (dpa-AFX) - Novo Nordisk hebt nach einem überraschend starken Quartal ein weiteres Mal seine Prognose für das Jahr an. Vor allem der gute Lauf seiner Appetitzügler stimmt den dänischen Pharmahersteller...
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|12:13
|Aktien Europa: Gewinne nach Quartalszahlen und Zwischenwahl - Bankaktien gefragt
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch vergleichsweise deutlich zugelegt. "Die Anleger schöpfen aus der Vielzahl überzeugender Quartalszahlen neue Zuversicht"...
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|11:54
|JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Der bereinigte...
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|11:54
|Gold- & Solarrallye? | AMD: Stark! | Novo: Geht es jetzt los? | Heidelberg Materials: Endlich!
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|11:53
|Buy or Goodbye?: Teamviewer, Novo Nordisk, Biontech, Continental - Die Analystenstimmen des Tages
|© Foto: Julian Stratenschulte/dpaTeamviewer, Novo Nordisk, Biontech, Continental: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick Enthaltene Werte: DE0005439004,DE000A2YN900,US09075V1026,DK0062498333Den...
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|Unternehmen / Aktien
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