Die SpaceX-Aktie hat sich am Dienstag mit einem Kursplus von +3,6% auf 141,31 US$ zurückgemeldet. Doch die jüngste Erholung könnte trügerisch sein. Eine aktuelle Reuters-Analyse warnt davor, dass die Finanzierung des KI-Booms zunehmend schwieriger wird. Ausgerechnet SpaceX hat sich gerade eine der größten Chipfinanzierungen der Geschichte gesichert: 40 Milliarden US$ sollen in neue Rechenleistung fließen. Bei einem Börsenwert von 1,92 Billionen US$ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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