Die Booking-Aktie musste zuletzt ordentlich Federn an der Börse lassen. Der Kurs der weltgrößten Reisebuchungsplattform sackte in den letzten drei Monaten um -20% ab und fiel Ende Oktober auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Sollten Anleger die Booking-Aktie auf diesem Kursniveau einsammeln oder hat sie kein weiteres Potenzial? Solide Zahlen Bevor ich eine Antwort auf diese Frage gebe, erst noch mal ein Blick auf die gestern Abend von Booking ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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