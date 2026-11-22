Die Booking-Aktie hat eine rabenschwarze Handelswoche hinter sich. Vom Wochenauftakt bei 160,85 US$ brachen die Papiere des weltweit führenden Online-Reisevermittlers bis zum Freitagsschluss um rund -10% auf 144,91 US$ ein und markierten ein neues Mehrjahrestief. Bereits in meiner Oktober-Analyse "Unter 154 US$ droht weitere Gefahr" hatte ich vor einem Bruch der Unterstützung bei 154,84 US$ und anschließenden Verlusten bis 136,33 beziehungsweise ...

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