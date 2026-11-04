Die Rheinmetall-Aktie gerät erneut unter Druck und notiert aktuell bei rund 987 € wieder unterhalb der psychologisch wichtigen 1.000-€-Marke. In meiner Analyse vom vergangenen Freitag hatte ich nach der damaligen Stabilisierung oberhalb von 1.028,60 € noch eine Fortsetzung der Erholung bis 1.122 € favorisiert. Doch der erhoffte Aufwärtsimpuls blieb aus. Stattdessen meldeten sich die Verkäufer zurück und drückten die Papiere heute sogar bis auf 970 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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