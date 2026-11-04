Die Aktie von Schaeffler konnte sich zuletzt etwas erholen und notiert am Mittwoch bei 5,70 €. Seit Mai hat das Papier allerdings einen deutlichen Kursverlust hinnehmen müssen: Von rund 11 € fiel es zeitweise auf 5,40 €. Damit stellt sich die Frage: Ist der Abwärtstrend inzwischen gestoppt oder müssen Anleger mit weiteren Kursverlusten rechnen? Hohe Sonderkosten belasten das Ergebnis Die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate, die am 3. November ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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