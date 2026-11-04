Aktien aus dem KI- oder Halbleitersektor hatten es in den letzten Wochen nicht leicht. Auch für AMD ging es im Sog des Gesamtmarktes in der Spitze um knapp -30% bergab. Nun hat der Nvidia-Konkurrent frische Zahlen veröffentlicht, die am Mittwoch vorbörslich für einen Kurssprung von fast +7% sorgen. Ist das der Startschuss für die nächste Rallye? Rechenzentren werden zum Wachstumsturbo Der Umsatz kletterte im dritten Quartal um 45% auf 13,38 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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