Die PepsiCo-Aktie hat gegenüber Coca-Cola deutlich an Wert verloren und bietet Anlegern inzwischen eine ungewöhnlich hohe Dividendenrendite. Gleichzeitig sprechen eine verbesserte Geschäftsentwicklung und eine historisch günstige Bewertung für eine mögliche Erholung. Der Lebensmittel- und Getränkekonzern erzielt seine Umsätze längst nicht mehr nur mit Getränken. Rund 42,6 Prozent des Konzernumsatzes entfallen inzwischen auf Lebensmittel. Diese breite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de