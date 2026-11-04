München - In einem Hotel in der Nähe vom Münchner Hauptbahnhof ist es am Mittwoch zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen.
Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wurde in einem Hotelzimmer ein totes Kind entdeckt. Die Einsatzkräfte gehen demnach von einem Tötungsdelikt aus. Wie die "Bild" schreibt, soll es sich bei dem Opfer um ein zwölf Jahre altes Kind handeln. Die Mutter lag dem Bericht zufolge schwer verletzt neben dem Kind.
Die weiteren Hintergründe des Fundes waren zunächst unklar.
Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wurde in einem Hotelzimmer ein totes Kind entdeckt. Die Einsatzkräfte gehen demnach von einem Tötungsdelikt aus. Wie die "Bild" schreibt, soll es sich bei dem Opfer um ein zwölf Jahre altes Kind handeln. Die Mutter lag dem Bericht zufolge schwer verletzt neben dem Kind.
Die weiteren Hintergründe des Fundes waren zunächst unklar.
© 2026 dts Nachrichtenagentur