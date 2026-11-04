Bremervörde (ots) -Die Tage werden kürzer, die Wunschzettel länger: Laut Umfragen will knapp die Hälfte der Menschen in Deutschland ihre Weihnachtsgeschenke schon vor Dezember besorgen. Gleichzeitig sitzt vielen zum Jahresende der Job spürbar im Nacken. Der größte Wunsch ist daher oft schlicht: endlich wieder gut schlafen und erholt aufwachen. "Ein gutes Nackenstützkissen ist ein Geschenk, über das man sich jede Nacht aufs Neue freut. Vorausgesetzt, es passt individuell zu dem Menschen, der darauf schläft", sagt Detlef Detjen, Geschäftsführer der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. Der unabhängige Verein zeichnet rückenfreundliche Produkte - darunter auch Nackenkissen - nach Prüfung durch eine Kommission aus Medizin und Therapie mit dem AGR-Gütesiegel aus und gibt Tipps, wie man unter der großen Auswahl das passende Modell findet.Wenn die Nacht keine Ruhe bringtLaut einer repräsentativen YouGov-Umfrage im Auftrag von Doctolib leiden 63 Prozent der Menschen in Deutschland unter Schlafproblemen, Frauen häufiger als Männer. Gut ein Viertel der Betroffenen nennt Schmerzen als Grund. Daraus kann ein Kreislauf entstehen: Wer ungünstig liegt, schläft unruhiger - und wer schlecht schläft, empfindet Schmerzen stärker.Auf die gerade Linie kommt es anEine oftmals unterschätzte Rolle spielt dabei das Kissen. "Wenn Patienten mit chronischen Nacken- und Schulterschmerzen trotz Therapie keine dauerhafte Besserung erfahren, kann die gezielte Unterstützung der Halswirbelsäule während des Schlafs entscheidend sein", erklärt Dr. Werner Kanovsky, Facharzt für Orthopädie und Leiter des Orthopädie-Zentrums Klagenfurt. Ein ergonomisch abgestimmtes Kissen soll die Halswirbelsäule in jeder Schlafposition in einer natürlichen, geraden Linie mit der übrigen Wirbelsäule halten. "Ist das Kissen zu hoch oder zu flach, muss die Nackenmuskulatur stundenlang gegenhalten, und das spürt man am nächsten Morgen", erklärt der Experte. Auf Basis von vier Jahrzehnten klinischer Erfahrung mit Halswirbelsäulen-Beschwerden hat Dr. Kanovsky ein ergonomisches Nackenkissen entwickelt, das mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet wurde. Er betont dabei, wie wichtig ein individuell passendes Kissen ist: "Schulterbreite, Schlafposition und Matratzentyp sind von Mensch zu Mensch verschieden. Ein Einheitskissen für alle gibt es daher nicht."So wird das Kissen zum Volltreffer unterm BaumAGR-Geschäftsführer Detlef Detjen rät deshalb: "Man sollte unbedingt das persönliche Liegegefühl testen. Vor dem Verschenken lohnt ein Blick auf Umtausch- oder Probeschlafmöglichkeiten." Das AGR-Gütesiegel hilft bei der Orientierung vor dem Kauf, denn unabhängige Ärztinnen, Ärzte und Therapierende haben die Produkte nach strengen Kriterien geprüft. Ein Gutschein für ein AGR-zertifiziertes Fachgeschäft mit Beratung und Probeliegen ist ebenfalls geeignet. Wer mit steifem Nacken aufwacht, darf sich auch selbst beschenken - als guter Neujahrs-Vorsatz.So finden Sie das passende Nackenstützkissen:- Nur Kopf und Nacken stützen: Die Schultern liegen vor dem Kissen, nicht darauf. Ein Format um 40 x 80 Zentimeter hilft dabei.- Zur Schlafposition passen: Das Kissen sollte in Seiten- und Rückenlage gut stützen und sich in der Höhe anpassen lassen, etwa über herausnehmbare Einlagen.- Matratze mitdenken: Auf einer weichen Matratze sinkt die Schulter tiefer ein - dann braucht es meist ein flacheres Kissen.- Auf Klima und Hygiene achten: Atmungsaktive Materialien und waschbare Bezüge sorgen für ein angenehmes Schlafklima.- Regelmäßig nachprüfen: Füllungen verlieren mit der Zeit an Volumen. Wer wieder verspannt aufwacht, sollte die Höhe kontrollieren.Auch Maßnahmen wie gezielte Dehn- und Kräftigungsübungen, ergonomische Möbel, Wärmeanwendungen oder Stressvermeidung können bei Nackenproblemen hilfreich sein - die AGR gibt dazu konkrete Empfehlungen: www.agr-ev.de/ratgeber-nackenAnhaltende Schmerzen sollten ärztlich abgeklärt werden.Weitere Tipps rund um rückengerechtes Schlafen und Liegen sowie AGR-geprüfte Kissen gibt es unter www.agr-ev.de/schlafen-und-liegen.AGR-zertifizierte Fachgeschäfte in der Nähe finden Sie unter www.agr-ev.de/fachgeschaefte.Weitere Informationen und Pressebild: https://www.presseportal.de/pm/104263/6383960Die Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. fördert seit ihrer Gründung 1995 die Rückengesundheit. Der unabhängige Verein mit Sitz in Bremervörde (Niedersachsen) zeichnet besonders rückengerechte Produkte in Kooperation mit medizinischen Fachgesellschaften mit dem AGR-Gütesiegel aus. Die Aktion Gesunder Rücken arbeitet eng mit unabhängigen Expertinnen und Experten aus Medizin und Forschung zusammen, um Fachhandel und Therapierende zum Thema Ergonomie und Rückengesundheit zu schulen sowie Verbraucher rund um die Vermeidung von Rückenschmerzen zu informieren. www.agr-ev.deDas AGR-Gütesiegel "Geprüft & empfohlen" wurde von der AGR gemeinsam mit den beiden größten deutschen Rückenschulverbänden als Entscheidungshilfe für Verbraucherinnen und Verbraucher entwickelt. Damit zeichnet der Verein Produkte aus, die von einer unabhängigen Prüfkommission aus Ärztinnen und Ärzten sowie Therapierenden verschiedener Fachgebiete nach strengen Kriterien als besonders rückengerecht bewertet wurden. Das AGR-Gütesiegel und der Prüfprozess wurden vom "Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum" (EUIPO) genau unter die Lupe genommen und 2022 als seriös und vertrauenswürdig ausgezeichnet. Es ist somit eines der wenigen Gütesiegel, die diese hochwertige internationale Auszeichnung als EU-Gewährleistungsmarke erhalten haben. Weitere Informationen zum AGR-Gütesiegel sowie eine Übersicht zu den geprüften Produkten gibt es unter www.agr-ev.de/produkte.Pressekontakt:Nina GrünewaldAktion Gesunder Rücken e. V.Stader Straße 627432 BremervördeTel.: +49 4761 926358-329Mobil: +49 151 18546953E-Mail: nina.gruenewald@agr-ev.deGerne vermitteln wir Ihnen renommierte Expertinnen und Experten für individuelle Interviews und Statements und stellen Ihnen kostenfrei druckfähiges Bildmaterial zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns jederzeit.Original-Content von: Aktion Gesunder Rücken e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104263/6384037