DJ AUKTION/Hohe Nachfrage bei Bundesanleihen mit Laufzeiten 2041 und 2048

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2041 und 2048 begeben. Dabei stellte sich eine hohe Nachfrage ein. Beide Auktionen waren technisch überzeichnet.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 26. August.

=== Emission 2,60-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. Mai 2041 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,145 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 864 Mio EUR Markpflegevolumen 136 Mio Mio Zeichnungsquote 1,3 (2,0) Durchschnittsrend. 3,57% (3,50%) Wertstellung 6. November 2026 Emission 1,25-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2048 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,812 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 800 Mio EUR Marktpflegevolumen 200 Mio EUR Zeichnungsquote 2,3 (3,6) Durchschnittsrend. 3,67% (3,68%) Wertstellung 6. November 2026 ===

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November 04, 2026 05:54 ET (10:54 GMT)

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