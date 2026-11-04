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Seine Exzellenz Dr. Sultan Al Jaber und Sam Altman heben bei der Eröffnung der ADIPEC 2026 die Prioritäten in den Bereichen Energie, KI und Investitionen hervor



04.11.2026 / 12:30 CET/CEST

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Seine Exzellenz Dr. Sultan Al Jaber erklärt, die globale Energiebranche müsse grundlegend überdenken, wie sie sichere Energie erzeugt, schützt und bereitstellt





Sam Altman, CEO von OpenAI, beschreibt reichlich vorhandene, zuverlässige Energie als entscheidend für die Erschließung der nächsten Welle KI-getriebener Innovationen und des Wirtschaftswachstums, wobei die VAE eine vorausschauende Umsetzung verkörpern





Am ersten Tag kommen CEOs der globalen Energiebranche, politische Entscheidungsträger und Technologieführer zusammen, um die Investitionen, die Infrastruktur und die Innovationen zu erörtern, die zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit erforderlich sind





Die weltweit größte Energieveranstaltung eröffnet ihre bislang größte Ausgabe mit 2.260 Ausstellern, 30 Länderpavillons, vier Fachbereichen und mehr als 1.800 Referenten in über 380 Konferenzsitzungen - dmg events ABU DHABI, VAE, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Die ADIPEC 2026 wurde heute in Abu Dhabi eröffnet und versammelt weltweit führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Energie, Politik, Finanzen und Technologie, darunter OpenAI-CEO Sam Altman, um zu erörtern, wie widerstandsfähige Energiesysteme, Infrastrukturinvestitionen, künstliche Intelligenz und internationale Partnerschaften die Energiesicherheit stärken und das künftige Wirtschaftswachstum fördern können. Die ADIPEC 2026, die unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Präsident der VAE, in seiner Eigenschaft als Herrscher von Abu Dhabi, stattfindet und von ADNOC ausgerichtet wird, ist die bislang größte Ausgabe in der Geschichte der Veranstaltung mit erwarteten 239.000 Teilnehmern aus mehr als 170 Ländern. In den Diskussionen am Eröffnungstag wurde die wachsende Bedeutung von Versorgungssicherheit, intelligenten Energiesystemen und langfristigen Investitionen hervorgehoben, um den steigenden Bedarf zu decken und gleichzeitig sicherzustellen, dass Energie zuverlässig, zugänglich und erschwinglich bleibt. Vor dem Hintergrund steigender Energienachfrage, geopolitischer Veränderungen und wachsenden Drucks auf die Infrastruktur konzentriert sich die viertägige Veranstaltung auf die Stärkung der Widerstandsfähigkeit, die Mobilisierung von Kapital sowie die Förderung der Technologien und Partnerschaften, die zur Unterstützung des langfristigen Wachstums erforderlich sind. Die Eröffnungszeremonie begann mit einer Grundsatzrede von Seiner Hoheit Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Minister für Industrie und fortschrittliche Technologien der Vereinigten Arabischen Emirate sowie Geschäftsführer und Konzern-CEO von ADNOC. Er erklärte, die globale Energiebranche müsse grundlegend überdenken, wie sie sichere Energie erzeugt, schützt und bereitstellt - nach einem Jahr beispielloser Störungen, die kritische Schwachstellen in den internationalen Lieferketten offenbart haben. Dr. Al Jaber stellte fest, dass es nicht möglich sei, jede Situation zu kontrollieren und jedes Risiko zu beseitigen, und sagte: "Die Entscheidungen, die wir heute treffen, werden die Energielandschaft in einem Jahrzehnt bestimmen. Lassen Sie uns die Lehren anwenden, die wir gezogen haben. Lassen Sie uns Kapazitäten aufbauen und alles, was diese unterstützt. Lassen Sie uns Partnerschaften schmieden, die Bestand haben, wenn es darauf ankommt. Und wenn Sie einen Partner suchen, auf den Sie sich verlassen können, sind Sie im richtigen Saal, in der richtigen Stadt, im richtigen Land. Denn wenn es am wichtigsten ist, können Sie sich auf die VAE verlassen." Dr. Al Jaber sprach sich für ein widerstandsfähigeres Energiesystem aus und erklärte, dass seit der Störung in der Straße von Hormus fast eine Milliarde Barrel Rohöl aus den Lagerbeständen entnommen worden seien. Er skizzierte fünf Schritte, die die Energiebranche unternehmen kann, um die Auswirkungen künftiger Schocks zu mindern. "Erstens: zugängliche Versorgung. Wir benötigen erweiterte strategische Lagerkapazitäten, größere Produktvorräte und flexible Raffineriekapazitäten in größerer Nähe zu den Verbrauchermärkten. Zweitens: Wege zum Markt. Das Angebot zählt nur, wenn es ankommt. Die Infrastruktur muss aufgebaut werden, bevor sie benötigt wird, und durch fortschrittliche Logistik ermöglicht werden. Drittens: operative Intelligenz. Der Übergang von automatisierten Abläufen zu intelligenten Energiesystemen, die Risiken vorhersehen, die Leistung optimieren und die Kosten pro Barrel senken.Viertens: Kapital folgt dem Vertrauen. Viertens: Kapital folgt dem Vertrauen. Die Politik muss es schaffen, die Finanzwelt muss es beschleunigen und Versicherungen müssen den Handel am Laufen halten. Fünftens - und das ist meiner Ansicht nach das Wichtigste - sind die Menschen. Denn hinter jedem Barrel, das ankommt, steht ein Mensch, der dafür gesorgt hat, dass es ankommt. Systeme tragen keine Verantwortung, Menschen schon." Im Rückblick auf die Widerstandsfähigkeit der VAE während der jüngsten Marktverwerfungen sagte Dr. Al Jaber: "Wir haben unser Handbuch zur Widerstandsfähigkeit nicht erst während dieser Krise verfasst. Wir haben es schon Jahre zuvor geschrieben. Und bei ADNOC hat es uns nicht immun gemacht, sondern vorbereitet. Die Weitsicht unserer Führung bei der Modernisierung von ADNOC machte den Unterschied - vom integrierten Handel über Investitionen in Menschen bis hin zu einer Logistik von Weltklasse und dem globalen Portfolio von XRG in den Bereichen Gas, Chemie und Energielösungen. "Das offensichtliche Ergebnis ist unser durchgängiges, KI-gestütztes Betriebsmodell, das für eine Welt steigender Nachfrage konzipiert ist und den Kunden genau das liefert, was sie brauchen - wann und wo sie es brauchen. Unser Ziel ist es, ADNOC zum kundenorientiertesten Energieunternehmen der Welt zu machen." Im Rahmen der Eröffnungszeremonie gab es zudem eine Rede und ein Interview mit Sam Altman, dem CEO von OpenAI, der eine globale technologische Perspektive in die Diskussionen über den wachsenden Zusammenhang zwischen künstlicher Intelligenz, Energiebedarf und Infrastrukturinvestitionen einbrachte. "Ich bin außerordentlich begeistert davon, dass KI die Energiebranche unterstützen und voranbringen kann, und ich bin noch begeisterter davon zu sehen, was die Welt mit der Inspiration, den Ideen, den Ergebnissen und den Möglichkeiten erreichen kann, die Menschen aus der KI gewinnen - mit reichlich Energie, um all diese wunderbaren Dinge zu verwirklichen." Altman hob die wachsende gegenseitige Abhängigkeit zwischen KI und Energie hervor und argumentierte, dass KI zwar dazu beitragen könne, Energiesysteme effizienter, zuverlässiger und innovativer zu gestalten, die rasante Ausbreitung der KI jedoch auch deutlich mehr Energie erfordern werde. Er erklärte, KI werde zunehmend nicht nur als Produktivitätswerkzeug, sondern auch als Plattform für wissenschaftliche Entdeckungen und Problemlösungen genutzt und habe das Potenzial, den Energiebetrieb, die Materialentwicklung und das Systemdesign zu transformieren. Altman lobte zudem die Vorreiterrolle der VAE bei der Einführung von KI und bezeichnete die Partnerschaft zwischen ADNOC, G42 und OpenAI als Vorbild für die Anwendung fortschrittlicher KI auf reale industrielle Herausforderungen. "Ich denke, die VAE waren bei der Einführung von KI stets das zukunftsorientierteste Land der Welt. Wenn man auf die Einführung von ChatGPT zurückblickt, ist dies ein Land, das sich entschlossen hat, voll und ganz auf KI zu setzen - sowohl auf Regierungsebene als auch in der gesamten Wirtschaft. Das ist ein unglaubliches Engagement, das von der Führung ausgeht. Es wurde erkannt, dass Gesellschaften auf diese Technologien setzen müssen", sagte er. Zu Beginn der Strategischen Konferenz verlagerte sich der Fokus auf die Entscheidungen und Investitionen, die erforderlich sind, um die Energiesysteme zu stärken und den wachsenden globalen Bedarf zu decken. An der eröffnenden Ministerdiskussion zum Thema "Energy security is national security: building resilient supply in an uncertain world" erörterten Seine Exzellenz Suhail Mohamed Al Mazrouei, Minister für Energie und Infrastruktur der Vereinigten Arabischen Emirate und der sehr geehrte Dr. Ekperikpe Ekpo, Staatsminister für Erdölressourcen (Gas) in Nigeria, den Ansatz ihrer Länder zur Gewährleistung einer sicheren und reichlichen Energieversorgung, um das angestrebte Wirtschaftswachstum zu ermöglichen. Im Hinblick auf die Strategie der VAE zur weiteren Verbesserung der Widerstandsfähigkeit ihres Energiesektors erklärte Seine Exzellenz Al Mazrouei: "Wir müssen zusätzliche Schutzebenen schaffen, um sicherzustellen, dass wir über ausreichende Widerstandsfähigkeit und Reservekapazitäten verfügen. All dies erfordert Technologie, und wir werden KI benötigen, um bessere Lösungen zu entwickeln und widerstandsfähiger zu werden." Die Eröffnungsdiskussion der CEOs zum Thema "Energy security in a fragmented world: designing systems that can absorb disruption', brought together" brachte Meg O'Neill, CEO von bp, Richard Jackson, Präsident und CEO von Oxy, sowie Markus Krebber, CEO der RWE AG, zusammen, um zu erörtern, wie die Branche die Versorgung sichern, die operative Widerstandsfähigkeit stärken und die Energiekapazitäten ausbauen kann. Zu den Störungen, mit denen der Energiesektor in diesem Jahr konfrontiert war, sagte Richard Jackson, President und CEO von Oxy: "Für uns, die wir diese Schocks durchlebt haben, lautete unsere Strategie "Beständigkeit". Wir sprechen viel über Widerstandsfähigkeit, doch in unserem Team denken wir eher an Beständigkeit über einen längeren Zeitraum hinweg … Wir haben uns auf einen nachhaltigen Cashflow und eine nachhaltige Produktion konzentriert und die Gelegenheit genutzt, in eine beständigere Produktion zu investieren." Abseits der Konferenzsäle wurde die Ausstellung der ADIPEC 2026 mit 2.260 Ausstellern in 16 Hallen eröffnet. Die Messe bringt Unternehmen aus der gesamten globalen Energiewertschöpfungskette zusammen und präsentiert Technologien und Lösungen, die die Energiesicherheit, die betriebliche Leistungsfähigkeit und den Ausbau der Infrastruktur fördern und gleichzeitig Möglichkeiten für geschäftliche Partnerschaften und Investitionen schaffen. Die Beteiligung aus Asien ist so stark wie nie zuvor in der Geschichte der Veranstaltung; unter den 30 Länderpavillons befinden sich China, Indien, Malaysia, Singapur und Südkorea. Vier Fachbereiche - KI, Digitalisierung, CO2-Reduzierung sowie Chemie, Schifffahrt und Logistik - beherbergen Unternehmen, die die gesamte Bandbreite der Energiewertschöpfungskette abdecken. Die ADIPEC 2026 dauert noch bis zum 5. November; mehr als 1.800 Referenten in 13 Konferenzprogrammen und über 380 Sitzungen befassen sich mit den Prioritäten, die die globale Energieversorgung prägen. In den kommenden Tagen werden sich die Diskussionen darauf konzentrieren, strategische Prioritäten in Investitionsentscheidungen, Partnerschaften und praktische Lösungen umzusetzen, die die heutigen Energiesysteme stärken und gleichzeitig die Kapazitäten für die Zukunft ausbauen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.adipec.com/ View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/seine-exzellenz-dr-sultan-al-jaber-und-sam-altman-heben-bei-der-eroffnung-der-adipec-2026-die-prioritaten-in-den-bereichen-energie-ki-und-investitionen-hervor-302929186.html



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