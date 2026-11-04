Leer (ots) -Besonders in sanierten Altbauten, energieeffizienten Neubauten und gut gedämmten Wohnhäusern ist der Wärmebedarf gering. Gleichzeitig wächst an kühlen Abenden der Wunsch nach zusätzlicher Behaglichkeit. Genau hier spielen Kaminöfen mit Speichermasse ihre Stärken aus und ergänzen die Heizungsanlage. Denn wenn zusätzliche Wärme gefragt ist, geben sie die gespeicherte Energie des Feuers noch über Stunden als angenehme Strahlungswärme an den Wohnraum ab.Der Begriff "Hybride Wärme" wird häufig mit einer Kombination aus Wärmepumpe und wasserführender Feuerstätte in Verbindung gebracht. Dabei lässt sich hybrides Heizen oft deutlich einfacher umsetzen. Bereits die Kombination einer Heizungsanlage mit einem Kaminofen schafft ein System aus zwei Wärmequellen. Während die Zentralheizung die Grundversorgung übernimmt, sorgt die Feuerstätte bei Bedarf für zusätzliche Wärme.Wärme auf VorratDer norddeutsche Ofenhersteller LEDA stellt seine Kaminöfen aus hochwertigem Gusseisen her, das Wärme speichert. Zusätzliche Speichermasse über dem Brennraum verlängert die Wärmeabgabe. Während des Abbrands nehmen Schamotte- oder Gusseinlagen die Hitze auf und geben diese nach dem Erlöschen des Feuers über viele Stunden als milde Strahlungswärme wieder ab.Mit EDDA plus, GREENA plus und CORNA plus zeigt LEDA exemplarisch, wie unterschiedlich Kaminöfen mit Speichermasse gestaltet sein können. GREENA plus präsentiert sich als schlanker Gussofen mit klarer Linienführung. EDDA plus greift die Formensprache der 1940er Jahre auf und interpretiert sie neu. CORNA plus überzeugt mit seiner kubistischen Gestaltung.Die gestalterische Vielfalt entsteht aus der Gusskompetenz. Im ostfriesischen Leer werden die Bauteile aus flüssigem Eisen gegossen und zu hochwertigen Feuerstätten montiert. So verbinden sich moderne Heiztechnik und eigenständiges Design zu einer leistungsstarken Ergänzung der Heizungsanlage. Weitere Informationen und Inspirationen unter www.leda.dePressekontakt:LEDA Werk GmbH & Co. KGFrau Tomke Janssen-ReckGroninger Str. 1026789 LeerTel.: +49 (0)491 60 99 0Fax: +49 (0)491 60 99 290E-Mail: info@www.leda.deWeb: http://www.leda.deOriginal-Content von: LEDA Werk GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102207/6384059