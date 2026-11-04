Leer (ots) -
Besonders in sanierten Altbauten, energieeffizienten Neubauten und gut gedämmten Wohnhäusern ist der Wärmebedarf gering. Gleichzeitig wächst an kühlen Abenden der Wunsch nach zusätzlicher Behaglichkeit. Genau hier spielen Kaminöfen mit Speichermasse ihre Stärken aus und ergänzen die Heizungsanlage. Denn wenn zusätzliche Wärme gefragt ist, geben sie die gespeicherte Energie des Feuers noch über Stunden als angenehme Strahlungswärme an den Wohnraum ab.
Der Begriff "Hybride Wärme" wird häufig mit einer Kombination aus Wärmepumpe und wasserführender Feuerstätte in Verbindung gebracht. Dabei lässt sich hybrides Heizen oft deutlich einfacher umsetzen. Bereits die Kombination einer Heizungsanlage mit einem Kaminofen schafft ein System aus zwei Wärmequellen. Während die Zentralheizung die Grundversorgung übernimmt, sorgt die Feuerstätte bei Bedarf für zusätzliche Wärme.
Wärme auf Vorrat
Der norddeutsche Ofenhersteller LEDA stellt seine Kaminöfen aus hochwertigem Gusseisen her, das Wärme speichert. Zusätzliche Speichermasse über dem Brennraum verlängert die Wärmeabgabe. Während des Abbrands nehmen Schamotte- oder Gusseinlagen die Hitze auf und geben diese nach dem Erlöschen des Feuers über viele Stunden als milde Strahlungswärme wieder ab.
Mit EDDA plus, GREENA plus und CORNA plus zeigt LEDA exemplarisch, wie unterschiedlich Kaminöfen mit Speichermasse gestaltet sein können. GREENA plus präsentiert sich als schlanker Gussofen mit klarer Linienführung. EDDA plus greift die Formensprache der 1940er Jahre auf und interpretiert sie neu. CORNA plus überzeugt mit seiner kubistischen Gestaltung.
Die gestalterische Vielfalt entsteht aus der Gusskompetenz. Im ostfriesischen Leer werden die Bauteile aus flüssigem Eisen gegossen und zu hochwertigen Feuerstätten montiert. So verbinden sich moderne Heiztechnik und eigenständiges Design zu einer leistungsstarken Ergänzung der Heizungsanlage. Weitere Informationen und Inspirationen unter www.leda.de
Pressekontakt:
LEDA Werk GmbH & Co. KG
Frau Tomke Janssen-Reck
Groninger Str. 10
26789 Leer
Tel.: +49 (0)491 60 99 0
Fax: +49 (0)491 60 99 290
E-Mail: info@www.leda.de
Web: http://www.leda.de
Original-Content von: LEDA Werk GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102207/6384059
Besonders in sanierten Altbauten, energieeffizienten Neubauten und gut gedämmten Wohnhäusern ist der Wärmebedarf gering. Gleichzeitig wächst an kühlen Abenden der Wunsch nach zusätzlicher Behaglichkeit. Genau hier spielen Kaminöfen mit Speichermasse ihre Stärken aus und ergänzen die Heizungsanlage. Denn wenn zusätzliche Wärme gefragt ist, geben sie die gespeicherte Energie des Feuers noch über Stunden als angenehme Strahlungswärme an den Wohnraum ab.
Der Begriff "Hybride Wärme" wird häufig mit einer Kombination aus Wärmepumpe und wasserführender Feuerstätte in Verbindung gebracht. Dabei lässt sich hybrides Heizen oft deutlich einfacher umsetzen. Bereits die Kombination einer Heizungsanlage mit einem Kaminofen schafft ein System aus zwei Wärmequellen. Während die Zentralheizung die Grundversorgung übernimmt, sorgt die Feuerstätte bei Bedarf für zusätzliche Wärme.
Wärme auf Vorrat
Der norddeutsche Ofenhersteller LEDA stellt seine Kaminöfen aus hochwertigem Gusseisen her, das Wärme speichert. Zusätzliche Speichermasse über dem Brennraum verlängert die Wärmeabgabe. Während des Abbrands nehmen Schamotte- oder Gusseinlagen die Hitze auf und geben diese nach dem Erlöschen des Feuers über viele Stunden als milde Strahlungswärme wieder ab.
Mit EDDA plus, GREENA plus und CORNA plus zeigt LEDA exemplarisch, wie unterschiedlich Kaminöfen mit Speichermasse gestaltet sein können. GREENA plus präsentiert sich als schlanker Gussofen mit klarer Linienführung. EDDA plus greift die Formensprache der 1940er Jahre auf und interpretiert sie neu. CORNA plus überzeugt mit seiner kubistischen Gestaltung.
Die gestalterische Vielfalt entsteht aus der Gusskompetenz. Im ostfriesischen Leer werden die Bauteile aus flüssigem Eisen gegossen und zu hochwertigen Feuerstätten montiert. So verbinden sich moderne Heiztechnik und eigenständiges Design zu einer leistungsstarken Ergänzung der Heizungsanlage. Weitere Informationen und Inspirationen unter www.leda.de
Pressekontakt:
LEDA Werk GmbH & Co. KG
Frau Tomke Janssen-Reck
Groninger Str. 10
26789 Leer
Tel.: +49 (0)491 60 99 0
Fax: +49 (0)491 60 99 290
E-Mail: info@www.leda.de
Web: http://www.leda.de
Original-Content von: LEDA Werk GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102207/6384059
© 2026 news aktuell