Im luxemburgischen Wiltz realisiert Consolar mit 3.000 Solink-Modulen die nach eigener Auskunft größte PVT-Anlage in Europa. Sie dienen der Versorgung eines neuen Stadtviertels. Im luxemburgischen Wiltz entsteht nach Angaben des Herstellers Consolar die größte PVT-Anlage Europas. Mehr als 3.000 PVT-Kollektoren der Marke "Solink" sollen im neuen Stadtviertel "Wunne mat der Wooltz" Strom und Wärme für eine vollständig auf erneuerbaren Energien basierende Energieversorgung liefern.Laut Mitteilung des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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