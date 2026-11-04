Berlin (ots) -Trotz Fortschritten bei der Infrastruktur und der Weiterentwicklung der Regulierung ist der Wasserstoffhochlauf ins Stocken geraten. Eine spürbare Belebung des Marktes ist derzeit nicht erkennbar, so die Erkenntnis von Vertretern der Industrie und Energiewirtschaft in ihrer seit 2023 jährlich durchgeführten Analyse zur Entwicklung des Wasserstoffmarktes in Deutschland. Der sogenannte H2-Marktindex liegt 2026 bei 41 von 100 möglichen Indexpunkten und hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.Von den vier in der Analyse untersuchten Hauptrubriken konnte allein der Infrastrukturausbau einen Anstieg in der Bewertung verzeichnen. Er liegt nun bei 36 Indexpunkten (2025: 35 Indexpunkte und 2023: 24 Indexpunkte). In den im Folgenden beschriebenen Unterrubriken des Infrastrukturindex gibt es stärkere Aufwärtstrends. Keine Veränderung zum Vorjahr gab es beim Innovationsumfeld (55 Indexpunkte). Deutlich abgenommen hat der politisch-regulatorische Rahmen (minus 2 auf nunmehr 36 Indexpunkte), auch bei der Marktentwicklung (minus 2 auf nunmehr 35 Indexpunkte) ist ein Rückgang zu verzeichnen.Weitere Informationen sowie das gesamte Gutachten und eine Zusammenfassung unter www.h2-marktindex.de.Pressekontakt:AGFW | Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V.Christopher Martin, PressesprecherTel. (069) 954316-0| E-Mail: presse@agfw.deDIHK | Deutsche Industrie- und HandelskammerJulia Löffelholz, PressesprecherinTel. (030) 20308 1630| E-Mail: loeffelholz.julia@dihk.deDVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.Lars Wagner, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / PressesprecherTel. (030) 79 47 36 64 | E-Mail: presse@dvgw.deH2Global StiftungEmanuel Henrich, Head of Foundation AffairsTel. 0160-2940 124 | E-Mail: emanuel.henrich@h2-global.orgVerband der Chemischen Industrie e.V. (VCI)Jürgen Udwari, Strategie und KommunikationTel. (069) 2556-1716 | E-Mail: udwari@vci.deVDMA e.V. - Europas größter Verband des Maschinen- und AnlagenbausMichael Herrmann, Power-to-X for ApplicationsTel. (069) 6603-1184 | E-Mail: michael.herrmann@vdma.euVerband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e. V. (VIK)Alexander Ranft, Leiter Politik und Kommunikation / PressesprecherTel. (030) / 21 24 92-12 | E-Mail: a.ranft@vik.deOriginal-Content von: DVGW-Dt. Verein d. Gas- u. Wasserfaches e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162131/6384083