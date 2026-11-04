Einhundert Energie baut im Rahmen der Modernisierung von Bestandsgebäuden in Solingen Photovoltaikanlagen, die Mieterstrom liefern und Wärmepumpen versorgen sollen. Der Kölner Anbieter realisiert das für eine Baugenossenschaft über Contracting. Die Baugenossenschaft "Eigenheim" in Solingen kombiniert Mieterstrom und Wärmepumpen, um die Energiekosten ihrer Bewohner zu dämpfen. Darüber berichtet der Mieterstrom-Anbieter Einhundert. Seit Juni 2026 liefern demnach Photovoltaikanlagen mit einer Leistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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