Vor einigen Tagen überraschte Super Micro Computer mit der Veröffentlichung exzellenter vorläufiger Daten für das 1. Quartal des Fiskaljahres 2027. Wir berichteten an dieser Stelle im Kommentar vom 21. Oktober darüber. Nun legte der Technologiekonzern mit den detaillierten Finanzergebnissen für das 1. Quartal 2027 nach. Einmal mehr "verzückte" Super Micro Computer den Markt, was aber auch maßgeblich am starken Ausblick auf das laufende Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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