Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management has changed its name to Investeringsforeningen DNB Carnegie Wealth Management.
Consequently, the changes set out below will be implemented at Nasdaq Copenhagen as of 10 November 2026.
|ISIN:
|DK0061136XXX
|Name:
|Carnegie Wealth Management Nordiske Akt
|New long name:
|DNB Carnegie Wealth Managem Nordiske Akt
|Short name:
|CMINOA
|New short name:
|DBICNA
|Unchanged orderbook ID:
|182574
For further information please contact Surveillance, tel.: +45 33 93 33 66
© 2026 GlobeNewswire