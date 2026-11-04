Blue Elephant Energy (BEE) hat im Zuge des Baus seines Solarparks "Schafhöfen" von Bayernwerk Netz ein neu errichtetes Umspannwerk übernommen. Rund fünf Monate nach dem Spatenstich für das Photovoltaik-Kraftwerk mit geplanten 268 Megawatt Leistung in der bayerischen Gemeinde Mötzing sei damit ein Meilenstein erreicht worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Mit dem Umspannwerk wird die Einspeisung des Solarstroms ins Hochspannungsnetz des Verteilnetzbetreibers sichergestellt. Zwei neue Transformatoren mit einer Gesamtleistung von 250 Megavoltampere heben ihn dafür auf die Hochspannung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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