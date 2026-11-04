Berlin/Bonn (ots) -Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Katharina Dröge, hat sich beim Fernsehsender phoenix zu den Ergebnissen der US-Midterms geäußert: "Das ist ja so viel besser ausgegangen als wir alle zu hoffen gewagt hätten. Das ist ein großartiges Signal, nicht nur für die USA, sondern tatsächlich für die ganze Welt." Es zeige, so Dröge im Interview bei phoenix weiter, dass Autokraten und rechtsextreme Politiker bei Wahlen verlieren könnten. Durch die demokratischen Mehrheiten habe es Donald Trump nun deutlich schwerer, seine Politik umzusetzen. Angesichts der erheblichen Kompetenzen, die der US-Präsident aber innehabe, "wird das jetzt eine schwierige gegenseitige Blockadesituation. Und da wird es darauf ankommen, ob Trump versucht, mit den Demokraten zusammenzuarbeiten oder über weitere Anordnungen von ihm zu arbeiten."Zum Thema Klimaschutz äußert die Grünen-Politikerin, es gebe "zum Glück in den USA auch die Bundestaaten", in denen die Demokraten massiv gestärkt worden seien. Die Grünen hätten sich darauf verständigt, solange Trump Präsident sei, sich im Bereich des Klimaschutzes auf eine Zusammenarbeit mit den Bundestaaten zu konzentrieren. "Das kann man jetzt auch noch verstärken und ausweiten. Aber daneben wäre es total wichtig, dass die Europäische Union kluge Bündnisse eingeht. Mit Staaten, die weiterhin für gerechte Spielregeln auf der Welt eintreten, aber auch zum Beispiel die Einhaltung von internationalen Verträgen, wie dem Pariser Klimaabkommen, wichtig finden." Eine solche Allianz, wie sie der kanadische Premierminister vorgeschlagen habe, müsse nach Ansicht Dröges als Initiative auch von der Europäischen Union ausgehen.Das komplette Interview sehen Sie in unter https://phoenix.de/s/4aS (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphoenix.de%2Fs%2F4aS&data=05%7C02%7CTheresa.Teeke%40phoenix.de%7C62e4338575fc46173c6008df3a67f4d2%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C639293890292603669%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=3Ieag2QKiu%2FmLyGBqIRWP4HElBg6%2BFwXwsXgx3HOWYg%3D&reserved=0)Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6384129