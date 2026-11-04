Hamburg (ots) -Immer mehr Menschen verlegen ihren Lebensmittelpunkt für längere Zeit oder dauerhaft ins Ausland. Ob Auswanderinnen und Auswanderer, mobil arbeitende "Digital Nomads" oder Selbstständige im Ausland: Die Nachfrage nach weltweitem Gesundheitsschutz steigt stetig. Für Versicherungsmaklerinnen und -makler bringt diese Entwicklung komplexe Herausforderungen in der Kundenberatung mit sich, die weit über das Standard-Versicherungsgeschäft hinausgehen. Um Versicherungsvermittlerinnen und Vermittlern praxistaugliche Orientierung, fundiertes Know-how und rechtliche Sicherheit an die Hand zu geben, lädt der Auslandsspezialist BDAE gemeinsam mit dem Fachmedium Pfefferminzia am Dienstag, 17. November 2026 um 14 Uhr zu einem kostenfreien Online-Seminar ein.Kerninhalte des Online-Seminars im Überblick:- die Bedeutung einer internationalen Krankenversicherung bei längeren oder dauerhaften Auslandsaufenthalten- geeignete Versicherungslösungen und Kriterien für die Auswahl des passenden Schutzes- besondere Beratungssituationen und mögliche Versorgungslücken- wichtige Aspekte und mögliche Stolpersteine bei der Rückkehr nach Deutschland"Wer ins Ausland geht - ob auf Weltreise, als digitale Nomadinnen und Nomaden oder dauerhafte Auswandernde -, bewegt sich in völlig anderen Systemen mit eigenen Regeln und Risiken", betont Vertriebsdirektor Trosiner. "Für Maklerinnen und Makler bedeutet das: Genauer hinschauen und individuelle Lebensumstände ganzheitlich absichern. Immer deutlicher wird auch: die mögliche Rückkehr nach Deutschland sollte man von Anfang an im Blick behalten. Denn unberücksichtigte Details vor der Ausreise können zu teuren Stolpersteinen werden, wenn sich etwa Lebensumstände ändern und man nach vielen Jahren wieder in der alten Heimat Fuß fassen möchte."Veranstaltungsdaten & Anmeldung- Thema: Krankenversicherung bei Auslandsaufenthalten - worauf es in der Beratung ankommt- Termin: Dienstag, 17. November 2026, 14 Uhr- Referent: Ingo Trosiner, Vertriebsdirektor der BDAE Gruppe- Teilnahme: Kostenfrei nach vorheriger Anmeldung unter https://ots.de/7CTE7wFortsetzung der erfolgreichen ZusammenarbeitMit der Veranstaltung setzt der BDAE die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Fachmagazin Pfefferminzia auf. Zuletzt hatten BDAE-Geschäftsführer Philipp Belau und Vertriebsdirektor Ingo Trosiner im Pfefferminzia-Podcast "Lass mal reden" Einblicke in die Absicherung moderner, globaler Lebensentwürfe gegeben. Das anstehende Webinar schlägt nun die Brücke direkt in die tägliche Beratungspraxis.Wer mehr über die Kooperationsmöglichkeiten und Services des BDAE erfahren möchte, findet alle wichtigen Informationen unter bdae.com/vertriebspartner.Über die BDAE GruppeSeit 30 Jahren begleitet die BDAE Gruppe verschiedenste Menschen auf ihrem Weg ins Ausland: Der Spezialist für internationale Versicherungsprodukte und Auslandsbeschäftigung bietet sowohl für Privatpersonen als auch Geschäftskundinnen und -kunden für jeden Bedarf die passende Lösung.Weltreisende, digitale Nomadinnen und Nomaden, Langzeitreisende und dauerhaft Auswandernde sowie Unternehmen jeder Größe, die ihre Mitarbeitenden für ihre Auslandstätigkeit gut abgesichert wissen wollen, gehören zu den Kundinnen und Kunden der BDAE Gruppe. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf Versicherungslösungen im Bereich der internationalen Krankenversicherung.Die Inhouse-Rechtsberatung BDAE Consult GmbH unterstützt Unternehmen bei der rechtssicheren Gestaltung internationaler Beschäftigungen: Die Expertinnen und Experten fokussieren sich insbesondere auf die rechtliche Bewertung von Auslandseinsätzen sowie die Umsetzung aller damit verbundenen Arbeitgeberpflichten in den Bereichen Arbeits-, Aufenthalts-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht.Gemeinsam mit dem Mutterkonzern MSH International betreut die Gruppe weltweit mehr als 500.000 Expats in 194 Ländern.Pressekontakt:Rebecca Kalisch-KlützPresse & MarketingTel.: +49-40-30 68 74-14E-Mail: rkalisch-kluetz@bdae.comwww.bdae.comOriginal-Content von: BDAE GRUPPE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81896/6384144