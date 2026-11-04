Stuttgart (ots) -Die German Jazz Trophy der Stiftung Kunst und Kultur der Sparda-Bank Baden-Württemberg geht 2027 - in Anerkennung seines Lebenswerks - an den E-Bassisten Wolfgang Schmid. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert sowie mit einer Statue des Stuttgarter Bildhauers Otto Hajek. Er wird von der Stiftung Kunst und Kultur der Sparda-Bank Baden-Württemberg, der neuen musikzeitung und JazzZeitung.de verliehen."Ein Leben für den Jazz", so könnte man die Begründung der Jury für die Wahl von Wolfgang Schmid zusammenfassen. Doch das wird dem Ausnahmekünstler keineswegs gerecht: "Wolfgang Schmid hat den elektrischen Bass über Jahrzehnte als klangprägendes, virtuoses und stilistisch grenzenloses Instrument im Jazz etabliert. Als Musiker, Komponist, Produzent und Lehrer hat er Generationen von Musikerinnen und Musikern inspiriert und den deutschen Jazz weit über die Landesgrenzen hinaus sichtbar gemacht", betont Jurymitglied und Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Baden-Württemberg Martin Buch: "Sein künstlerisches Schaffen steht in besonderer Weise für das, was die German Jazz Trophy auszeichnet."Unter dem Motto "A Life for Jazz" ("Ein Leben für Jazz") zeichnet die German Jazz Trophy seit 2001 Musikerinnen und Musiker aus, die durch ihr Lebenswerk dem Jazz neue Impulse gegeben und seinen Stellenwert gefördert haben. Die Preisverleihung findet als Eröffnungsveranstaltung der Jazz Open Stuttgart 2027 am 30. Juni 2027 um 19:00 Uhr im SpardaWelt Eventcenter statt.Über den Preisträger Wolfgang SchmidBassgitarrist, Komponist und Produzent Wolfgang Schmid wurde am 11. November 1948 in Stuttgart geboren. Bereits ab 1958 sang er bei den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben; ein Jahr später begann er bei Stephan Malek Gitarre zu lernen. Von 1962 bis 1970 war er Gitarrist, Sänger und Bandleader der Soulband "The Dynamites". Zwischen 1968 und 1972 spielte er als Bassist bei Dieter Seelow und arbeitete zugleich als Toningenieur in den Jankowski-Studios in Stuttgart.Der Stuttgarter Lokalmatador, der heute in München lebt, zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Bassisten Europas. Tourneen und Festivalauftritte führten ihn rund um den Erdball. Seine furiose Spielweise und stilistische Vielfalt brachten ihm in den USA und Deutschland mehrfach Auszeichnungen als "Bassplayer of the Year" ein. Wolfgang Schmid war zudem eine zentrale Figur in Klaus Doldingers legendärer Jazzrock-Gruppe PASSPORT sowie bei den German Jazz Masters mit Wolfgang Dauner und Klaus Doldinger. Darüber hinaus tourte er unter anderem mit Billy Cobham, Dave Grusin und Lee Ritenour.Bis 2019 lehrte Schmid Jazz- und Popmusik an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart; 2016 wurde er zum Professor ernannt. Seit 2010 ist er musikalischer Leiter der inklusiven Theatergruppe "Die Rapsoden". Auch als Produzent, Komponist und Musical Director hat er sich einen Namen gemacht: Auf bislang über 400 Alben sowie bei zahlreichen Theaterproduktionen wirkte er prägend mit. Bands wie Wolfhound, Kick, Paradox oder The Hang sowie Projekte wie "Superdrumming", "Manaus" und "Rap-Sody - Heimat und Fremde" hat Wolfgang Schmid initiiert, geleitet und künstlerisch geprägt.Die Stiftung Kunst und Kultur der Sparda-Bank BW und der JazzDie Stiftung Kunst und Kultur ist mit dem Jazz in Stuttgart seit vielen Jahren verbunden. So unterstützt sie unter anderem den BIX Jazzclub seit seiner Gründung 2006. Seit 2010 ist sie Partner der Jazz Open Stuttgart. "Mit unserer Förderung möchten wir den Jazz dauerhaft und gezielt unterstützen. Gerade Musikrichtungen, die nicht unbedingt im Mittelpunkt kommerziellen Erfolgs stehen, brauchen Freiräume für Kreativität und künstlerische Entwicklung", sagt Martin Buch. "Die German Jazz Trophy ist deutschlandweit eine besondere Auszeichnung. Sie macht sichtbar, wie vielfältig, international und generationenübergreifend Jazz sein kann - und sie würdigt Persönlichkeiten, die diese Musik nachhaltig geprägt haben."Über die Stiftung Kunst und KulturAls eine von fünf Stiftungen der Sparda-Bank Baden-Württemberg fördert die Stiftung Kunst und Kultur die Bereiche Musik, Literatur, darstellende und bildende Kunst sowie kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen in Baden-Württemberg. Ziel der Stiftung ist die Pflege und der Erhalt von Kulturwerten. Über die Arbeit der Stiftung Kunst und Kultur möchte die Sparda-Bank die kulturelle Vielfalt in Baden-Württemberg stärken, die Begegnung mit Kunst und Künstlern fördern und die Kommunikation und Kooperation zwischen den Kulturtreibenden unterstützen. Der Schwerpunkt der Förderung liegt vor allem im Nachwuchsbereich.Pressekontakt:Stephanie WachtarzPressesprecherin der Sparda-Bank BWAn Hauptbahnhof 370173 Stuttgartpresse@sparda-bw.deOriginal-Content von: Sparda-Bank Baden-Württemberg eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54922/6384142