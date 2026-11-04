FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 93 Euro belassen. Der Absatz mit dem Medikament Dupixent und die Kontrolle der Kosten trieben das Ergebnis des französischen Pharmakonzerns an, schrieb Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Folge sei eine Erhöhung der Jahresziele. Dupixent habe mittlerweile einen Umsatzanteil von 39 Prozent./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 12:02 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 12:25 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120578
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 12:02 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 12:25 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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