München (ots) -Mit der givve Card Gutschein und der givve Card Firmenausgaben führt das Unternehmen zwei neue Prepaid-Mastercard-Lösungen ein. Sie ermöglichen die direkte Einlösung von Händlergutscheinen sowie die gezielte Steuerung betrieblicher Ausgaben. Für den öffentlichen Sektor steht zudem eine Beschaffungskarte zur Verfügung.givve, Anbieter digitaler Benefit- und Zahlungslösungen, erweitert sein Portfolio um zwei neue Produkte: die givve Card Gutschein (https://givve.com/de/givve-card/gutschein/firmenkunden) und die givve Card Firmenausgaben (https://givve.com/de/givve-card/fimenausgaben/firmenkunden). Während die Gutscheinlösung Unternehmen bei Bonus-, Treue- und Promotionsprogrammen unterstützt, ermöglicht die Firmenausgabenkarte eine digitale Abwicklung und gezielte Steuerung betrieblicher Ausgaben. Für öffentliche Institutionen bietet givve die Lösung als Beschaffungskarte an. Beide Produkte basieren auf dem Prepaid-Prinzip und werden zentral über den givve Hub verwaltet.givve Card Gutschein: Händlergutscheine direkt einlösenMit der neuen givve Card Gutschein können Unternehmen ihre Kunden, Partner und Mitarbeitenden durch Gutscheine für ausgewählte Händler wertschätzen. Dafür stehen mehr als 100 Händler aus unterschiedlichen Branchen zur Auswahl. Unternehmen bestimmen bei der Bestellung den gewünschten Händler, bei dem die Karte anschließend deutschlandweit eingesetzt werden kann.Anders als bei Gutscheinlösungen mit einem zusätzlichen Umwandlungsschritt können Empfänger die givve Card direkt beim ausgewählten Händler zur Zahlung einsetzen. Das Guthaben lässt sich dabei auf mehrere Einkäufe verteilen."Digitale Gutscheine sollten für Empfänger möglichst einfach nutzbar sein", sagt Adrian von Nostitz, CMO & CSO von givve. "Mit der givve Card Gutschein entfällt die zusätzliche Umwandlung in einen Markengutschein. Das Guthaben kann direkt über die Karte beim ausgewählten Händler eingesetzt werden."Die Karte ist physisch erhältlich und unterstützt mobiles Bezahlen über Apple Pay und Google Pay. Über die givve App können Empfänger ihr Guthaben und ihre Transaktionen einsehen sowie die Karte bei Verlust sperren. Unternehmen verwalten ihre Gutscheinprogramme zentral im givve Hub und erhalten über ein DSGVO-konformes Reporting anonymisierte Einblicke in die Gutscheinnutzung. Für die Lösung gelten weder Mindestabnahmemengen noch Mindestvolumen. Zusätzliche Gebühren über den Gutscheinwert hinaus fallen nicht an.givve Card Firmenausgaben: Budgets und Einsatzmöglichkeiten gezielt steuernMit der givve Card Firmenausgaben können Unternehmen ihren Mitarbeitenden vorab festgelegte Budgets für Reisekosten, Bewirtungen, Mobilität, Software-Abonnements und weitere betriebliche Ausgaben bereitstellen. Die Prepaid Mastercard bietet damit eine digitale Alternative zu Handkassen, privaten Vorleistungen und gemeinsam genutzten Firmenkarten.Unternehmen können für jede Karte individuell bestimmen, in welchem geografischen Gebiet und in welchen Branchen sie eingesetzt werden darf. Zur Auswahl stehen weltweite, EU-weite, deutschlandweite oder regional begrenzte Einsatzgebiete sowie neun Branchengruppen mit insgesamt 41 Unterkategorien. Online-Zahlungen und Bargeldabhebungen lassen sich bei Bedarf separat aktivieren oder deaktivieren."Unternehmen müssen für die Karte weder eine Kreditlinie einrichten noch ein zusätzliches Geschäftsgirokonto eröffnen", sagt von Nostitz. "Damit verbinden wir die Steuerungsmöglichkeiten einer Firmenkarte mit dem einfachen Prepaid-Prinzip: Ausgegeben werden kann nur, was vorher bereitgestellt wurde."Im givve Hub verwalten Unternehmen Karten, Budgets, Aufladungen und Einstellungen zentral. Transaktionsdaten können für die Buchhaltung exportiert werden. Mitarbeitende behalten über die givve App ihr Guthaben, ihre Zahlungen und die geltenden Karteneinstellungen im Blick. Auch mobiles Bezahlen mit Apple Pay und Google Pay ist möglich.Für öffentliche Einrichtungen bietet givve die Lösung als givve Beschaffungskarte an. Sie ermöglicht die digitale Abwicklung dezentraler Beschaffungsausgaben mit vorab definierten Budgets und individuell steuerbaren Einsatzmöglichkeiten.Weitere Anwendungsbereiche für digitale ZahlungslösungenMit den beiden Produktneuheiten erweitert givve sein bislang vor allem auf Employee Benefits ausgerichtetes Angebot um zusätzliche Einsatzmöglichkeiten für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen."Mit unseren neuen Kartenlösungen übertragen wir unsere Erfahrung aus dem Bereich digitaler Mitarbeiter-Benefits auf weitere Anwendungsfelder", erklärt Adrian von Nostitz. "Unternehmen können Gutscheine einfacher bereitstellen und betriebliche Ausgaben gezielter steuern. Damit entwickeln wir unser Payment-Portfolio konsequent weiter."Über givvegivve ist ein führendes Fintech-Unternehmen für innovative Benefits und Zahlungslösungen, das Unternehmen sowie öffentliche Institutionen dabei unterstützt, Leistungen einfach, digital und rechtskonform bereitzustellen. 2010 von Patrick Löffler gegründet, ist givve seit 2018 Teil der französischen Upcoop Groupe, einem internationalen Experten für Benefit- und Loyalty-Programme mit Aktivitäten in 25 Ländern. Mehr als 30.000 Unternehmen vertrauen auf die Lösungen von givve. Rund 600.000 Kartennutzerinnen und -nutzer wickeln jährlich über 5,8 Millionen Transaktionen mit einem Volumen von 165 Millionen Euro ab. Zum Portfolio gehören unter anderem die givve Card Sachbezug, die givve Card für den Essenszuschuss, Bezahlkarten für Leistungsempfänger sowie die Stadtmarketingkarte. Die Lösungen vereinfachen Verwaltungsprozesse und ermöglichen moderne digitale Bezahlmöglichkeiten, beispielsweise über Apple Pay und Google Pay.Mehr zu givve erfahren Sie hier: https://givve.com/de/Weiteres Bildmaterial zum Download: https://givve.com/de/pressePressekontakt:Nicola WeißTeam Lead Marketing & Communicationspresse@givve.comOriginal-Content von: givve, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158951/6384157