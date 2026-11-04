Die MariaDB Enterprise Platform 2027 bringt einen um 56 höheren Durchsatz, mehr Ausfallsicherheit und neue KI-Fähigkeiten auf einer robusten Grundlage mit sich, und eine neue Markenidentität unterstreicht die Entwicklung des Unternehmens von einer Datenbank zu einer Plattform für das "Agentic Enterprise".

MariaDB plc, die einheitliche offene Datenbankplattform für das "Agentic Enterprise", gab heute die Veröffentlichung von "MariaDB Enterprise Platform 2027" bekannt. Diese Version bietet einen um 56 höheren Spitzendurchsatz¹, eine höhere Ausfallsicherheit für überregionale Bereitstellungen sowie schnellere Möglichkeiten zur Entwicklung und zum Betrieb von KI-Agenten. Was als Open-Source-Betriebsdatenbank begann, umfasst nun geschäftskritische Transaktionen, Echtzeitanalysen, In-Memory-Geschwindigkeit, KI-Tools und Skalierbarkeit über mehrere Regionen hinweg auf einer einheitlichen Plattform. Die gleichzeitig vorgestellte neue Markenidentität zeigt, in welche Richtung sich das Unternehmen entwickelt: Es unterstützt KI-getriebene Unternehmen mit der weltweit vertrauenswürdigsten Datenbankplattform.

Jeder KI-Agent im Produktivbetrieb geht davon aus, dass die ihm vorliegenden Daten korrekt sind. In den meisten Unternehmen sind diese Daten über mehrere operative Datenbanken, ein Data Warehouse, Vektorspeicher, ETL-Engines und Caches verteilt, und jede Integration zwischen diesen Komponenten führt zu zusätzlicher Latenz, Synchronisationsverzögerungen und einer weiteren Fehlerquelle. Der Druck wird sich bald vervielfachen. IDC prognostiziert, dass sich der Einsatz von Agenten bei den G2000 [den 2.000 größten Unternehmen der Welt] bis 2027 verzehnfachen wird, wobei die Last durch Token und API-Aufrufe um das Tausendfache steigen wird². Außerdem wird prognostiziert, dass Unternehmen, denen es bis 2027 nicht gelingt, eine hochwertige, KI-fähige Datenbasis zu schaffen, einen Produktivitätsverlust von 15 erleiden werden³. Die Enterprise Platform 2027 ist für diese Last und für die Anwendungen ausgelegt, die Unternehmen bereits betreiben, sodass sie Agenten hinzufügen können, ohne ihren Stack um eine weitere instabile Schicht zu erweitern.

"Das KI-Rennen wird nicht das intelligenteste Modell gewinnen. Es werden jene Unternehmen gewinnen, die die Infrastruktur hinter ihren Agenten vereinheitlichen", sagte Rohit de Souza, CEO von MariaDB plc. "Jedes System, das man für KI anfügt, fügt eine weitere Nahtstelle hinzu und Nahtstellen reißen." Agenten benötigen ein stabiles Fundament, das sich nicht unter ihnen verschiebt, damit man jede ihrer Aktionen nachverfolgen kann. Deshalb bauen wir auf dem Transaktionskern auf, der bereits die kritischsten Systeme unserer Kunden betreibt. ' MariaDB ' ist längst mehr als nur eine Datenbank. Wir sind die Plattform, auf der das Agentic Enterprise aufbaut."

Was bietet die "Enterprise Platform 2027"?

Anbieter, bei denen die Analytik im Vordergrund steht, arbeiten rückwärts in Richtung Transaktionen der Workload, der am schwierigsten richtig zu bewältigen ist. MariaDB baut auf einem transaktionsorientierten Kern auf, auf dem bereits geschäftskritische Systeme in jeder Branche laufen von Finanzdienstleistungen und Telekommunikation bis hin zum Einzelhandel und dem öffentlichen Sektor sodass jede neue Funktion diese Zuverlässigkeit übernimmt. Die auf sorgfältig ausgewählter Open-Source-Software basierende Plattform hält ihren Code offen, während MariaDB die Mitwirkenden überprüft, Releases begutachtet und gehärtete Builds bereitstellt. So erhalten Unternehmen die Transparenz von Open Source von Anbieter, der Verantwortung übernimmt. Jeder Teil der MariaDB Enterprise Platform 2027 baut auf dieser Grundlage auf, um den Anforderungen gerecht zu werden, die moderne Anwendungen und KI-Agenten an Unternehmen stellen.

Agenten schneller erstellen: AI Retrieval bindet Agenten über einen einzigen Managed Service in Dokumente und Live-Betriebsdaten ein und wandelt Fragen in natürlicher Sprache in schreibgeschützte SQL-Abfragen um. KI-Plugins bringen das Fachwissen von MariaDB in Programmieragenten wie Claude Code und Codex ein, sodass Entwickler auf Anhieb korrekten Code erhalten.

AI Retrieval bindet Agenten über einen einzigen Managed Service in Dokumente und Live-Betriebsdaten ein und wandelt Fragen in natürlicher Sprache in schreibgeschützte SQL-Abfragen um. KI-Plugins bringen das Fachwissen von MariaDB in Programmieragenten wie Claude Code und Codex ein, sodass Entwickler auf Anhieb korrekten Code erhalten. Agenten schneller ausführen: "Agent Memory" stellt Agenten einen dauerhaften Speicher im Arbeitsspeicher zur Verfügung, der sitzungsübergreifend gemeinsam genutzt wird, sodass lang laufende Agenten dort weitermachen können, wo sie aufgehört haben. "Semantic Cache" liefert gespeicherte Antworten auf Fragen, die bereits mit anderen Worten gestellt wurden, und verkürzt so die Antwortzeiten und senkt die Token-Kosten.

Memory" stellt Agenten einen dauerhaften Speicher im Arbeitsspeicher zur Verfügung, der sitzungsübergreifend gemeinsam genutzt wird, sodass lang laufende Agenten dort weitermachen können, wo sie aufgehört haben. "Semantic Cache" liefert gespeicherte Antworten auf Fragen, die bereits mit anderen Worten gestellt wurden, und verkürzt so die Antwortzeiten und senkt die Token-Kosten. Arbeiten Sie mit einer einheitlichen Datenschicht: MariaDB Exa führt Echtzeitanalysen auf Live-Betriebsdaten durch ganz ohne komplexe Pipelines. Die Vektorsuche, die nativ in die Kern-Engine integriert ist, liefert nun bis zu 30 mehr Abfragen pro Sekunde als die letzte Hauptversion, sodass KI-Anwendungen schneller relevante Ergebnisse liefern.

MariaDB Exa führt Echtzeitanalysen auf Live-Betriebsdaten durch ganz ohne komplexe Pipelines. Die Vektorsuche, die nativ in die Kern-Engine integriert ist, liefert nun bis zu 30 mehr Abfragen pro Sekunde als die letzte Hauptversion, sodass KI-Anwendungen schneller relevante Ergebnisse liefern. Skalierbarkeit ohne Neuinstallation: Diese Version bietet laut Tests von Drittanbietern einen um 56 höheren Spitzendurchsatz als die letzte GA Version, während Raft-Clustering sowie die Erkennung und Behebung von Konflikten für zusätzliche Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit bei regionenübergreifenden Bereitstellungen sorgen.

Diese Version bietet laut Tests von Drittanbietern einen um 56 höheren Spitzendurchsatz als die letzte GA Version, während Raft-Clustering sowie die Erkennung und Behebung von Konflikten für zusätzliche Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit bei regionenübergreifenden Bereitstellungen sorgen. Sicherheit und Kontrolle gewährleisten: Ein einheitliches System rollenbasierter Zugriffskontrollen deckt alle Workloads ab. Dank "Bring Your Own Cloud können Unternehmen ihre Daten dort speichern, wo sie es wünschen, und FIPS 140-3 stellt sicher, dass Behörden und andere regulierte Unternehmen ihre kryptografischen Anforderungen erfüllen können.

"Die Datenbank hat sich still und leise zum schwierigsten Problem im Bereich der Unternehmens-KI entwickelt", sagte Devin Pratt, Forschungsleiter für Datenbanksysteme im Bereich Enterprise Intelligence bei IDC. "Die meisten Unternehmen werden ihre Dateninfrastruktur nicht neu aufbauen, um Agenten einzuführen. Sie werden Agenten zu den Systemen hinzufügen, die bereits den Geschäftsbetrieb gewährleisten. Damit wird der Transaktionskern und seine Fähigkeit, Analysen, Abfragen und Speicherzugriffe aus denselben Live-Daten zu bedienen, zum praktischen Ausgangspunkt für agentenbasierte Workloads."

Eine neue Identität, die dem entspricht, was MariaDB aufgebaut hat

Die Enterprise Platform 2027 ist der Höhepunkt von zwei Jahren strategischer Investitionen und Entwicklungsarbeit, und ihre Funktionen gehen weit über die einer herkömmlichen Datenbank hinaus. Die neue Markenidentität von MariaDB spiegelt diesen Wandel wider mit einem neu gestalteten Logo und einem markanteren visuellen Erscheinungsbild, das auf einer lebendigen neuen Farbpalette basiert. Sie wird heute auf der neu gestalteten Website mariadb.com vorgestellt. Neue Logos und Markenbilder von MariaDB sind im Medienkit von MariaDB unter mariadb.com/about-us/logos verfügbar.

"Eine Marke sollte schon auf den ersten Blick vermitteln, wofür ein Unternehmen steht, noch bevor man ein Wort liest und unsere erzählte eine veraltete Geschichte", sagte Tracy Strauss, CMO von MariaDB plc. "Unsere neue Identität zeigt ein Unternehmen, das von Grund auf offen ist, über alle Workloads hinweg einheitlich auftritt und für das 'Agentic Enterprise' konzipiert ist. Sie ist bewusst strahlend und selbstbewusst, denn genau das ist das Unternehmen, zu dem wir geworden sind."

Verfügbarkeit

Die MariaDB Enterprise Platform 2027 ist ab heute allgemein verfügbar. Die Plattform umfasst MariaDB Enterprise Server 12.3, MariaDB Exa, MariaDB GridGain, MariaDB MaxScale, MariaDB Enterprise Manager sowie MariaDB Enterprise Kubernetes Operator. Sie lässt sich lokal, in jeder Cloud oder als Managed Service unter MariaDB Cloud betreiben. MariaDB AI Retrieval ist als öffentliche Vorschau unter MariaDB Cloud verfügbar.

Um die Plattform in Aktion zu erleben, melden Sie sich für das Webinar "Built for the Agentic Era: Introducing MariaDB Enterprise Platform 2027" an, das am 18. November 2026 stattfindet.

Weitere Ressourcen

MariaDB Enterprise Platform 2027 herunterladen

Lesen Sie die Dokumentation zu MariaDB Enterprise Platform 2027

Entdecken Sie den Blog von MariaDB mit ausführlichen Einblicken in die neuen Funktionen

Erhalten Sie die Benchmark: [Link]

Über MariaDB

MariaDB ist die einheitliche offene Datenbankplattform für das "Agentic Enterprise". Ihr Ziel ist es, jedem Unternehmen eine einzige Echtzeit-Datenplattform zu bieten, auf die es sich verlassen kann für alle aktuellen Anwendungen und alle zukünftigen Projekte. Mit einer einzigen zuverlässigen Echtzeit-Datengrundlage für alle Workloads müssen Unternehmen keine Daten mehr hin und her verschieben und können ihre Anwendungen, Analysen und Agenten auf denselben Live-Daten ausführen. Aufbauend auf einem bewährten Transaktionskern vereint MariaDB operative, analytische und agentenbasierte Workloads mit In-Memory-Geschwindigkeit und Echtzeitzugriff. Die auf kuratierter Open-Source-Software basierende, unternehmensgerechte offene Plattform läuft in jeder Umgebung und bietet Unternehmen volle Kontrolle über Leistung, Skalierbarkeit, Kosten und Datenhoheit. Unternehmen wie die Deutsche Bank, DBS, Nokia, Red Hat, Samsung und Virgin Media O2 vertrauen auf MariaDB. Weitere Informationen finden Sie unter mariadb.com.

McKnight Consulting Group, "High-Concurrency TPC-C Benchmarking", Oktober 2026. HammerDB TPROC-C (abgeleitet von TPC-C, kein offizielles TPC-C-Ergebnis), Skalierbarkeitstest der In-Memory-Engine, MariaDB Enterprise Server 12.3.3-0 im Vergleich zu 11.8.3-1 auf Google Cloud. Gesponsert von MariaDB. Vollständige Konfiguration im veröffentlichten Bericht unter https://mariadb.com/resources/report/high-concurrency-tpc-c-benchmarking

IDC, IDC FutureScape: Prognosen für die weltweite IT-Branche bis 2026, Dok. Nr. US53858725, Oktober 2025.

IDC, IDC FutureScape: Weltweite Prognosen zur agentenbasierten künstlichen Intelligenz bis 2026, Dok. Nr. US53860925, Oktober 2025.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261103500408/de/

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