Ein wichtiger Meilenstein sorgt für eine schnellere Datenübertragung, höhere Kapazität, bessere Energieeffizienz und größere Zuverlässigkeit.

Die Bluetooth Special Interest Group (SIG), der die Bluetooth-Technologie betreuende Branchenverband, gab heute die Einführung von Bluetooth High Data Throughput (HDT) bekannt den nächsten wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Bluetooth-Technologie, der eine schnellere Datenübertragung, höhere Kapazität, bessere Energieeffizienz und verbesserte Zuverlässigkeit bedeutet. Durch die deutliche Erweiterung der Leistungsgrenzen von Bluetooth schafft Bluetooth HDT die Grundlage für die nächste Generation drahtloser Erlebnisse und für weitere Innovationen im gesamten globalen Bluetooth-Ökosystem.

"Als weltweit am häufigsten genutzter Funkstandard hat sich die Bluetooth-Technologie kontinuierlich weiterentwickelt, um den wachsenden Anforderungen einer zunehmend vernetzten Welt gerecht zu werden", sagte Neville Meijers, CEO der Bluetooth SIG. "Die Mitglieder der Bluetooth SIG haben sich dieser Herausforderung erneut gestellt. Bluetooth HDT hebt die Bluetooth-Technologie auf ein neues Leistungsniveau, erweitert ihre Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Verbraucher-, Gewerbe- und Industriemärkte und schafft eine solide Grundlage für die nächste Generation drahtloser Innovationen."

Bluetooth HDT führt eine neue physikalische Schicht (PHY) mit robusten Modulationsverfahren ein, die es Bluetooth-LE-Geräten ermöglichen, effizienter zu kommunizieren und deutlich mehr Informationen über die Bluetooth-Verbindung zu übertragen. Bluetooth HDT erhöht die maximal unterstützte Bitrate auf 7,5 Mbit/s, was fast dem Vierfachen der Bitrate der Bluetooth-LE-2M-PHY entspricht.

Erhöhung der Leistung von Bluetooth in vier Dimensionen

Um mit den wachsenden Anforderungen an die drahtlose Konnektivität Schritt zu halten, ist mehr als nur Geschwindigkeit erforderlich. Es bedarf der Fähigkeit, größere Datenmengen effizienter und zuverlässiger zu übertragen. Bluetooth High Data Throughput ist mehr als nur eine Geschwindigkeitssteigerung: Es ermöglicht Bluetooth-Geräten, mehr Daten zu übertragen, drahtlose Ressourcen effizienter zu nutzen und in einem breiteren Spektrum von Anwendungen und Umgebungen zuverlässiger zu funktionieren. Zu den Vorteilen gehören:

Schnellerer Transfer von Daten: Bluetooth HDT bietet einen fast viermal so hohen Durchsatz wie bisher bei Bluetooth, sodass Geräte in derselben Zeit deutlich mehr Daten übertragen können. Da Anwendungen immer datenintensiver werden, ermöglicht eine bessere Datenübertragung reaktionsschnellere drahtlose Interaktionen, kürzere Übertragungszeiten, eine schnellere Synchronisierung und Dateiübertragung sowie ein verbessertes Benutzererlebnis.

Bluetooth HDT bietet einen fast viermal so hohen Durchsatz wie bisher bei Bluetooth, sodass Geräte in derselben Zeit deutlich mehr Daten übertragen können. Da Anwendungen immer datenintensiver werden, ermöglicht eine bessere Datenübertragung reaktionsschnellere drahtlose Interaktionen, kürzere Übertragungszeiten, eine schnellere Synchronisierung und Dateiübertragung sowie ein verbessertes Benutzererlebnis. Mehr Kapazität: Durch die Verbesserung der spektralen Effizienz schafft Bluetooth HDT mehr Spielraum für den Datenaustausch zwischen Geräten im Rahmen der verfügbaren Funkressourcen und ermöglicht eine verbesserte Unterstützung für immer komplexere und datenintensivere Anwendungen.

Durch die Verbesserung der spektralen Effizienz schafft Bluetooth HDT mehr Spielraum für den Datenaustausch zwischen Geräten im Rahmen der verfügbaren Funkressourcen und ermöglicht eine verbesserte Unterstützung für immer komplexere und datenintensivere Anwendungen. Erhöhung der Energieeffizienz: Bluetooth HDT überträgt mehr Daten in kürzerer Zeit, sodass das Funkmodul weniger Zeit mit aktiver Übertragung verbringt und sich länger in Energie sparenden Betriebszuständen befindet. Dadurch können Geräte eine höhere Leistung erzielen und gleichzeitig Energie effizienter nutzen.

Bluetooth HDT überträgt mehr Daten in kürzerer Zeit, sodass das Funkmodul weniger Zeit mit aktiver Übertragung verbringt und sich länger in Energie sparenden Betriebszuständen befindet. Dadurch können Geräte eine höhere Leistung erzielen und gleichzeitig Energie effizienter nutzen. Höhere Zuverlässigkeit: Bluetooth HDT verbessert die Robustheit und Ausfallsicherheit der Kommunikation und trägt dazu bei, dass Geräte auch in einem breiteren Spektrum anspruchsvollerer Betriebsumgebungen eine gleichbleibendere Funkleistung aufweisen.

"Die Bedeutung von Bluetooth High Data Throughput geht weit über die reine Geschwindigkeit hinaus. Durch die gleichzeitige Verbesserung von Datendurchsatz, Kapazität, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit bietet Bluetooth HDT Entwicklern und Produktherstellern eine solidere Grundlage für die Entwicklung leistungsfähigerer Produkte und ein reichhaltigeres drahtloses Erlebnis", sagte Joonsuk Kim, Executive Vice President und Leiter der S.LSI-CP-Entwicklung bei Samsung Electronics. "Zusammen ermöglichen diese Fortschritte anspruchsvollere Anwendungen, neue Produktmöglichkeiten und ein kontinuierliches Wachstum des Bluetooth-Ökosystems."

Neue Möglichkeiten für Bluetooth-Anwendungen

Die erste Flaggschiff-Anwendung für Bluetooth High Data Throughput, deren Markteinführung für 2027 erwartet wird, wird standardisiertes kabelloses Premium-Audio sein. Angesichts der steigenden Nachfrage nach hochwertigeren drahtlosen Hörerlebnissen bietet Bluetooth HDT die Kapazität, Effizienz und drahtlose Leistung, die für die Übertragung standardisierter verlustfreier und hochauflösender Audiodaten erforderlich sind, und unterstützt gleichzeitig Fortschritte in den Bereichen Mehrkanal-Surround-Sound, räumliches Audio und andere verbesserte Bluetooth-Audioerlebnisse.

Die gleichen Leistungsverbesserungen, die ein intensiveres Klangerlebnis ermöglichen, kommen auch einer wachsenden Zahl von Bluetooth-Anwendungen zugute, darunter:

Immersives und räumliches Computing : Angesichts der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Extended Reality (XR), Spatial Computing und anderen immersiven Anwendungen ermöglicht Bluetooth HDT reaktionsschnellere Erlebnisse und immer komplexere Interaktionen zwischen Geräten und eröffnet damit neue Innovationsmöglichkeiten in diesem rasant wachsenden Anwendungsbereich.

: Angesichts der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Extended Reality (XR), Spatial Computing und anderen immersiven Anwendungen ermöglicht Bluetooth HDT reaktionsschnellere Erlebnisse und immer komplexere Interaktionen zwischen Geräten und eröffnet damit neue Innovationsmöglichkeiten in diesem rasant wachsenden Anwendungsbereich. KI-fähige Geräte : Da am Edge immer mehr Daten generiert, verarbeitet und ausgetauscht werden, bildet Bluetooth HDT die Grundlage für zunehmend intelligente, kontextbezogene und adaptive KI-gestützte Anwendungen.

: Da am Edge immer mehr Daten generiert, verarbeitet und ausgetauscht werden, bildet Bluetooth HDT die Grundlage für zunehmend intelligente, kontextbezogene und adaptive KI-gestützte Anwendungen. Lösungen für Unternehmen und Industrie : Der Einsatz drahtloser Kommunikation nimmt in gewerblichen und industriellen Umgebungen weiter zu. Bluetooth HDT bietet die erforderliche Kapazität und Zuverlässigkeit, um fortschrittlichere Automatisierungs-, Überwachungs- und Betriebssysteme zu ermöglichen.

: Der Einsatz drahtloser Kommunikation nimmt in gewerblichen und industriellen Umgebungen weiter zu. Bluetooth HDT bietet die erforderliche Kapazität und Zuverlässigkeit, um fortschrittlichere Automatisierungs-, Überwachungs- und Betriebssysteme zu ermöglichen. Permanent vernetzte Geräte: Von Wearables über Gesundheits- und Fitnessgeräte bis hin zu Smart-Home-Produkten, Peripheriegeräten und anderen vernetzten Geräten Milliarden von Produkten nutzen die Bluetooth-Technologie, um vernetzte Alltagserlebnisse zu ermöglichen. Bluetooth HDT sorgt dafür, dass der übliche Datenaustausch schneller erfolgt, wodurch Wartezeiten verkürzt werden und verhindert wird, dass Verzögerungen bei der Datenübertragung das vernetzte Erlebnis beeinträchtigen.

"Da sich große Datenmengen deutlich schneller übertragen lassen, eröffnet Bluetooth High Data Throughput neue Möglichkeiten für Bluetooth-Anwendungen", sagte Øyvind Strøm, Executive Vice President des Geschäftsbereichs Short-Range bei Nordic Semiconductor. "Stellen Sie sich eine Smartwatch vor, die stundenlange, sensorgestützte Trainingsdaten in Sekundenschnelle mit Ihrem Smartphone synchronisiert, eine Smartbrille, die durch die Auslagerung von Daten zur Verarbeitung ein reichhaltigeres KI-Erlebnis bietet, oder ein Smart-Home-Produkt, das ein Firmware-Update praktisch ohne für den Nutzer wahrnehmbare Ausfallzeit durchführt. Bluetooth HDT ebnet den Weg für anspruchsvollere, datenintensive Bluetooth-Anwendungen, und wir sind schon sehr gespannt darauf, was unsere Kunden und die Bluetooth-Community als Nächstes entwickeln werden."

Bluetooth High Data Throughput (HDT) ist eine optionale Funktion des kürzlich eingeführten Bluetooth Core 7.0. Weitere Informationen zu Bluetooth HDT finden Sie unter: bluetooth.com/HDT.

Über die Bluetooth SIG

Die Bluetooth Special Interest Group (SIG) ist die internationale Organisation zur Entwicklung von Standards, die für die Weiterentwicklung, den Schutz und die Förderung der Bluetooth-Technologie dem globalen Standard für Vernetzung verantwortlich ist. Mit über 43.000 Mitgliedsunternehmen sind wir eine Gemeinschaft der innovativsten Köpfe der Welt, die gemeinsam daran arbeiten, das grundlegende Bedürfnis nach Vernetzung zu erfüllen. Angetrieben von der gemeinsamen Vision, durch Vernetzung eine bessere Welt zu schaffen, bringen unsere Mitglieder jedes Jahr über 5 Milliarden Bluetooth-fähige Produkte auf den Markt, die unser Leben sicherer, gesünder und freudvoller machen und gleichzeitig Unternehmen und Branchen dabei helfen, effizienter, nachhaltiger und produktiver zu werden. Weitere Informationen über die Bluetooth SIG und die Bluetooth-Technologie finden Sie unter: www.bluetooth.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261104838771/de/

Contacts:

Anfragen von Medien:

BluetoothSIG@PublicisPro.com