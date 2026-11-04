Die Deutsche-Telekom-Aktie hat in den vergangenen Wochen ein starkes Comeback hingelegt. Nach dem Rücksetzer im Oktober arbeitete sich der Kurs wieder nach oben und nähert sich nun einer wichtigen Hürde. Aus charttechnischer Sicht wird es damit langsam spannend. Deutsche Telekom-Aktie kämpft sich wieder nach oben Bei der Deutschen Telekom läuft es an der Börse seit einigen Wochen wieder deutlich besser. Nachdem die Aktie im Oktober zwischenzeitlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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