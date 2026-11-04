Die Palantir-Aktie kommt derzeit kräftig unter die Räder. Obwohl das Unternehmen mit seinen jüngsten Geschäftszahlen die Erwartungen übertroffen und die Jahresprognose angehoben hat, greifen Anleger weiter zum Verkaufsknopf. Was steckt hinter dem Kursrückgang und wie geht es weiter? Palantir-Aktie unter Druck - trotz starker Geschäftszahlen Eigentlich hätte Palantir mit seinen jüngsten Quartalszahlen für Begeisterung an der Börse sorgen können. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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