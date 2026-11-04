Die Bayer-Aktie gehört derzeit zu den stärkeren Werten im DAX und hat in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Aufwärtsbewegung hingelegt. Nach den jüngsten Geschäftszahlen nimmt der Kurs sogar das Jahreshoch ins Visier. Doch ausgerechnet hier wartet eine wichtige charttechnische Hürde. Bayer-Aktie im Höhenflug - starke Zahlen sorgen für Rückenwind Die Bayer-Aktie hat ihre beeindruckende Erholung in den vergangenen Handelstagen fortgesetzt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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