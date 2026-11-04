Kurz vor den Zahlen zum dritten Quartal ist die Hensoldt-Aktie unter Druck. Am Dienstag schloss das Papier mit einem Minus von 0,17% bei 83,53 €. Damit liegt es rund 13,6% unter dem 52-Wochen-Hoch von 96,70 €. Am morgigen Donnerstag legt der Radarspezialist seine Neunmonatszahlen vor. Wenige Tage zuvor hat mwb research nach Berichten über Probleme in der Ersatzteillogistik der Bundeswehr sein Kursziel auf 60 € gesenkt. Die entscheidende Frage lautet: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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