Die Demokraten holen Senat, Repräsentantenhaus und sogar Texas. Ein Stratege spricht von einem Misstrauensvotum gegen Trump. Welche Anlagen jetzt profitieren und welche Branchen unter Druck geraten. Die Demokraten übernehmen die Macht im US-Kongress. Sie gewinnen Senat und Repräsentantenhaus und holen sogar Texas. Dort schlug Gina Hinojosa den republikanischen Gouverneur Greg Abbott. Für Donald Trump beginnen damit zwei schwierige Jahre. An den Märkten jubeln die Anleihen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de