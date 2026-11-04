Skills sollen wiederkehrende Aufgaben in ChatGPT und Claude vereinfachen. Doch wann lohnt sich der Aufwand und wie richtest du sie ein? Bei t3n MeisterPrompter gibt es Antworten. Skills in ChatGPT und Claude sind Workflow-Automatisierungen: Sie ergänzen das Prompten. In der aktuellen Folge von t3n MeisterPrompter hörst du, wann sie sich lohnen und wie du sie einrichtest. Was ein Skill bei ChatGPT und Claude ist Generell sind Skills eine Weiterentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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