München (ots) -- Auszahlungen von je 80 Euro zum ersten, nach dem zwölften und nach dem 24. Belieferungsmonat- Automatisches attraktives Anschlussangebot ohne eigenen Wechselaufwand- Tarif exklusiv auf eon.de abschließbarE.ON Energie Deutschland belohnt Kundentreue ab sofort mit einem eigenen neuen Stromtarif. "Wer sich langfristig für E.ON entscheidet, soll davon spürbar profitieren. Kundinnen und Kunden unseres Tarifs 'TreueStrom' erhalten nicht nur mehrere Boni während der ersten 24 Belieferungsmonate, sondern danach auch nahtlos ein attraktives Anschlussangebot", sagt Martin Endress, Geschäftsführer für das Kundengeschäft von E.ON Energie Deutschland. "So bieten wir unseren Kundinnen und Kunden finanzielle Vorteile und Planungssicherheit - ohne unnötigen Wechselaufwand. Der 'TreueStrom' ist exklusiv auf unserer Website buchbar."Treue zahlt sich auf mehreren Wegen ausKundinnen und Kunden des Tarifs "TreueStrom" erhalten insgesamt 240 Euro Bonus, aufgeteilt in drei Zahlungen in Höhe von je 80 Euro: zu Lieferbeginn, nach zwölf und nach 24 Belieferungsmonaten. Die Zahlungen werden nicht verrechnet, sondern direkt aufs Girokonto ausgezahlt. Der Tarif beinhaltet außerdem eine 24-monatige Preisgarantie. Vor Ende von 24 Monaten Belieferungszeit unterbreitet E.ON automatisch ein Anschlussangebot mit attraktiven Konditionen.Mit dem Vorteilsprogramm E.ON Plus können Kunden von E.ON TreueStrom außerdem nicht nur von Rabatten für die Bündelung bestimmter Energieverträge profitieren (Details: Energie bündeln, doppelt profitieren | E.ON (https://www.eon.de/de/page/eon-plus.html)), E.ON Plus-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer erhalten in der E.ON Vorteilswelt auch zusätzliche Preisvorteile bei Partnern in ganz Deutschland, vergünstigte Eintrittspreise für Freizeitparks, Zoos und Museen und Rabatte auf Sport- und Wellnessangebote. E.ON TreueStrom ist außerdem kompatibel mit E.ON Home Comfort, einem Zusatz-Angebot, das die flexible Nutzung von E-Auto, Wärmepumpe und Batteriespeicher belohnt. Für die automatische und systemdienliche Steuerung erhalten Kundinnen und Kunden Boni und können ihre Energiekosten senken, ohne den Verbrauch reduzieren oder im Alltag auf Komfort verzichten zu müssen."TreueStrom" ist ab sofort exklusiv auf eon.de abschließbarWeitere Informationen zum Tarif "Treue-Strom" finden Interessierte hier (https://www.eon.de/de/pk/strom/treuestrom.html). Der Tarif ist exklusiv auf eon.de abschließbar.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Arne SchleefTel.: +49 89 12 54 12 42Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109984/6384170