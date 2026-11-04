Valentin Software legt mit dem jährlichen Update der Wärmepumpensoftware GeoT*Sol 2027 einen neuen Kostenvergleich und einen Nachweis für das Gebäudemodernisierungsgesetz vor. Valentin Software stellt das jährliche Update der Wärmepumpen-Software GeoT*SOL 2027 bereit. Die 2027er Version enthalte einen neuen Kostenvergleich, einen Nachweis zum Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) und eine verbesserte Wärmepumpendatenbank.Der neue Kostenvergleich ersetze die bisherige Wirtschaftlichkeitsberechnung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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