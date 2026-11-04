Der deutsche Leitindex feiert im frühen Mittwochshandel die deutliche Wahlniederlage von Trumps Republikanern bei den Midterms. Der beeindruckende Wahlsieg der Demokraten schürt die Hoffnung, dass der US-Präsident nun etwas umsichtiger agiert. Bei so viel Optimismus ist Vorsicht aber allemal angebracht, denn Trump bleibt gerade im Hinblick auf die Außenpolitik handlungsfähig und könnte schon bald wieder sein sprunghaftes Gemüt unter Beweis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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