Der KI-Boom steht nach dem Wahldebakel von Donald Trump bei den US-Zwischenwahlen vor einer neuen Belastungsprobe. Der Wahlsieg der Demokraten könnte den milliardenschweren Ausbau amerikanischer Rechenzentren erheblich bremsen. Besonders in Texas, dem wichtigsten Standort für geplante Anlagen, drohen längere Genehmigungsstopps und strengere Auflagen. Auch in anderen Bundesstaaten wächst der politische Widerstand. Damit geraten nicht nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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