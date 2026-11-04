Mainz (ots) -Bei den Zwischenwahlen haben die Amerikaner Trump eine Abfuhr erteilt. Die Demokraten gewinnen die Mehrheit in beiden Kammern. Ein neuer Krieg im Iran, kein Frieden für die Ukraine, hohe Spritpreise und ein umstrittener Diesel-Deal mit Putin - gebrochene Versprechen brachten ihm das Desaster. Doch ausgerechnet in der Außen- und Handelspolitik kann der Präsident weiter recht eigenständig handeln. "Wahl verloren, Macht erhalten - wird Trump noch gefährlicher?" fragt "maybrit illner" am Donnerstag, 5. November 2026, um 22.15 Uhr im ZDF.Völlig unklar, wie Trump aus der Sackgasse mit Teheran herauskommen will. In Abu Dhabi werden Vertreter aus Washington, Kiew und Moskau über ein Ende des Krieges in der Ukraine verhandeln - Europa ist nicht dabei. Bundeskanzler Merz versucht mit zusätzlicher Winterhilfe und einem Treffen der "Koalition der Willigen" in Berlin gegenzusteuern.Ändert Trump nun noch mehr seinen Kurs gegenüber Putin? Wie können Europa und die Regierung Merz Einfluss auf einen möglichen Frieden bekommen? Oder droht eine Friedenslösung, über die andere entscheiden - auf Kosten der Ukraine? Diese und andere Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen: Außenpolitiker Norbert Röttgen (CDU), Jan van Aken (Die Linke), US-General a. D. Ben Hodges, Militärexperte Frank Sauer und Souad Mekhennet, deutsche Journalistin in Washington und Expertin für internationale Sicherheit.Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "maybrit illner" im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6384209