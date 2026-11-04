Niederzissen (ots) -Ein guter Klang, eine passende Ausstattung und ein Preis, der für Familien bezahlbar bleibt: Eigentlich sind die Erwartungen an ein Instrument für den Musikunterricht überschaubar. Doch während Hersteller ihre Modelle mit immer neuen Funktionen ausstatten, steigen häufig auch die Preise. Gleichzeitig können besonders günstige Instrumente den Einstieg erschweren. Wie lässt sich also die richtige Balance zwischen Qualität, Ausstattung und Kosten finden?Ein Kind beginnt mit dem Musikunterricht, die Begeisterung ist groß und nun fehlt nur noch das passende Instrument. Was zunächst nach einer einfachen Anschaffung klingt, stellt viele Eltern jedoch vor eine schwierige Entscheidung. Die Auswahl reicht von günstigen Einsteigermodellen bis zu professionellen Instrumenten für mehrere Tausend Euro. Dabei lässt sich anhand des Preises allein kaum beurteilen, welches Modell für den Unterricht tatsächlich geeignet ist. Gerade bei Digitalpianos werben Hersteller beispielsweise mit zahlreichen Sounds und technischen Möglichkeiten, obwohl Anfänger zunächst vor allem eine gut spielbare Tastatur und einen überzeugenden Klavierklang benötigen. Wer sich für das günstigste Modell entscheidet, riskiert wiederum Abstriche beim Spielgefühl und bei der Verarbeitung. "Viele Eltern können beim ersten Instrument kaum einschätzen, woran sie gute Qualität erkennen. Sie müssen sich auf die Angaben der Hersteller verlassen und wissen oft nicht, welche Unterschiede beim Spielen tatsächlich spürbar sind", erklärt Thomas Keiper von Way of Music."Viele Instrumente bieten heute deutlich mehr Funktionen, als im Musikunterricht tatsächlich gebraucht werden. Unser Anspruch ist es deshalb, bei der Entwicklung gezielt auf die Eigenschaften zu achten, die für Schüler wirklich einen Unterschied machen", erklärt Thomas Keiper. Der Musiker und Betreiber einer eigenen Musikschule beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Auswahl geeigneter Instrumente. Aus seinen Erfahrungen im Unterricht und der Instrumentenvermietung entstand zunächst Way of Music, ein Unternehmen, über das Familien Musikinstrumente mieten können. Mit Keiper Music geht Thomas Keiper nun einen Schritt weiter und lässt Instrumente nach eigenen Vorstellungen anpassen und herstellen. Dabei verbindet er seine musikalische Erfahrung mit mehr als 15 Jahren Beschäftigung mit der Instrumentenbeschaffung und -herstellung in China sowie seiner handwerklichen Ausbildung als Schreiner. Die Instrumente der eigenen Marke werden auch über das Mietangebot von Way of Music angeboten, sodass Familien sie nutzen können, ohne direkt den vollständigen Kaufpreis bezahlen zu müssen.Keiper Music: Wie Thomas Keiper die Entwicklung seiner Instrumente selbst mitgestaltetWer täglich mit Musikschülern arbeitet, merkt schnell, dass ein teures Instrument nicht automatisch die beste Wahl ist. Manche Modelle bieten zahlreiche Funktionen, die im Unterricht kaum jemand nutzt. Andere sind zwar günstig, machen das Spielen durch eine schlechte Tastatur oder schwache Verarbeitung aber unnötig schwer. Thomas Keiper kennt beide Seiten aus seiner eigenen Musikschule. Er weiß, dass Anfänger andere Anforderungen haben als fortgeschrittene Schüler und dass auch Alter und Körpergröße bei der Auswahl eine Rolle spielen. Statt sich bei der Suche nach geeigneten Instrumenten weiterhin auf die Angebote der Hersteller zu beschränken, entschied er sich deshalb, selbst Einfluss auf deren Entwicklung zu nehmen.Mit Keiper Music lässt er Instrumente herstellen, bei denen die Erfahrungen aus dem Unterricht bereits bei der Gestaltung berücksichtigt werden. Dafür muss nicht jedes Modell vollständig neu entwickelt werden. Die spezialisierten Produktionsstätten verfügen über bestehende Instrumente und technische Grundlagen, die sich gezielt verändern lassen. So kann Thomas Keiper beispielsweise eine andere Tastatur auswählen, die Klänge anpassen oder auf Ausstattungsmerkmale verzichten, die für den vorgesehenen Einsatz kaum einen Nutzen haben. "Wenn wir wissen, dass eine bestimmte Tastatur für unsere Schüler besser geeignet ist, können wir genau das bei der Herstellung berücksichtigen. Wir müssen uns nicht mehr damit zufriedengeben, was gerade auf dem Markt angeboten wird", erklärt er.Möglich wird das auch durch die Entwicklung von Way of Music. Über das Unternehmen, das Musikinstrumente zur Miete anbietet, bestellt Thomas Keiper inzwischen größere Mengen direkt bei den Herstellern. Teilweise nimmt er komplette Container ab. Dadurch lohnt es sich für die Fabriken, einzelne Modelle nach seinen Vorgaben anzupassen. Für ihn bedeutet das mehr Einfluss auf die Instrumente, die später bei Schülern und Musikschulen zum Einsatz kommen. Entscheidend ist dabei nicht, möglichst viele eigene Funktionen zu entwickeln, sondern vorhandene Möglichkeiten so zu nutzen, dass am Ende ein Instrument entsteht, das seinen Zweck im Unterricht erfüllt.Warum Thomas Keiper bei der Herstellung auf direkte Zusammenarbeit setztDass die Instrumente von Keiper Music in China hergestellt werden, sieht der Unternehmer nicht als Nachteil. Seit mehr als 15 Jahren beschäftigt er sich mit der dortigen Instrumentenproduktion und kennt die Unterschiede zwischen den einzelnen Fabriken. Gemeinsam mit seiner Schwester reiste er auch für den Aufbau der eigenen Marke nach China, besuchte verschiedene Produktionsstätten und verschaffte sich vor Ort einen Eindruck von den Herstellungsverfahren. Dabei stellte er fest, dass moderne Fabriken sowohl einfache Einsteigermodelle als auch hochwertige Instrumente fertigen können. Entscheidend ist aus seiner Sicht, welche Anforderungen an Materialien, Bauteile und Verarbeitung gestellt werden.Deshalb setzt Thomas Keiper auf den direkten Austausch mit den Herstellern, um die Ausstattung und Qualität seiner Instrumente gezielt mitzugestalten. Dabei kommt ihm auch seine Ausbildung als Schreiner zugute: Neben Klang und Spielgefühl kann er die Konstruktion und Materialqualität beurteilen. "Es bringt nichts, bei der Herstellung ein paar Euro zu sparen, wenn das Instrument dadurch schlechter spielbar ist oder schneller Probleme macht. Dann haben weder die Schüler noch die Eltern etwas davon", betont er. Entsprechend legt Keiper Music Wert auf eine sorgfältige Auswahl der Komponenten, ohne die Bezahlbarkeit für Familien aus dem Blick zu verlieren.Warum gute Instrumente für Familien bezahlbar bleiben sollenNeben der Qualität spielt für Thomas Keiper auch der Preis eine wichtige Rolle. Schließlich hilft selbst das beste Instrument wenig, wenn sich eine Familie die Anschaffung nicht leisten kann. Gerade wenn Eltern bereits monatlich für den Musikunterricht bezahlen, können mehrere Hundert Euro für ein geeignetes Instrument eine erhebliche Belastung sein. Thomas Keiper ist es deshalb wichtig, dass möglichst viele Kinder unabhängig vom finanziellen Spielraum ihrer Eltern mit einem geeigneten Instrument musizieren und lernen können.Damit Familien nicht sofort einen hohen Kaufpreis bezahlen müssen, bietet Thomas Keiper die Instrumente seiner eigenen Marke auch über das Mietmodell von Way of Music an. Je nach Modell sind sie bereits für vergleichsweise geringe monatliche Beträge erhältlich. So können Eltern ein geeignetes Instrument auswählen, ohne dafür auf einmal mehrere Hundert Euro ausgeben zu müssen. "Es wäre schade, wenn ein Kind Freude am Musizieren hat, aber mit einem Instrument lernen muss, das ihm das Spielen unnötig schwer macht, nur weil ein besseres Modell beim Kauf zu teuer wäre. Genau dafür möchten wir mit der Vermietung eine Lösung bieten", erklärt Thomas Keiper. Wer das Instrument später dauerhaft behalten möchte, kann es abhängig vom Modell und den geltenden Bedingungen übernehmen. Bereits gezahlte Mieten lassen sich dabei unter bestimmten Voraussetzungen auf den Kaufpreis anrechnen. So bleibt Familien die Möglichkeit, zunächst mit überschaubaren monatlichen Kosten zu starten und erst später über einen Kauf zu entscheiden.Thomas Keiper: Warum beim Instrument die Bedürfnisse der Schüler zählenMit Keiper Music möchte Thomas Keiper langfristig dazu beitragen, dass bei der Entwicklung von Musikinstrumenten wieder stärker auf die Bedürfnisse der Schüler geachtet wird. Denn was technisch möglich ist, muss für den Unterricht nicht zwangsläufig sinnvoll sein. Entscheidend ist vielmehr, ob ein Instrument zum jeweiligen Lernstand passt, sich angenehm spielen lässt und auch nach längerer Nutzung Freude bereitet. Die Erfahrungen aus seiner Musikschule sollen deshalb weiterhin direkt in die Gestaltung neuer Modelle einfließen.Besonders wichtig ist ihm dabei, dass gute Instrumente nicht wenigen Familien vorbehalten bleiben. Schließlich sollte die Freude am Musizieren möglichst wenig davon abhängen, wie viel Geld Eltern für die Anschaffung ausgeben können. "Ein Instrument sollte Schüler dabei unterstützen, Fortschritte zu machen und Spaß am Spielen zu haben. Wenn wir das mit einer guten Qualität und einem vernünftigen Preis verbinden können, haben wir unser Ziel erreicht", erklärt Thomas Keiper abschließend.Sie möchten für sich oder Ihr Kind ein passendes Musikinstrument finden, ohne bei Qualität oder Preis unnötige Kompromisse einzugehen? Dann entdecken Sie jetzt die Instrumente von Keiper Music bei Way of Music (https://wayofmusic.de/) und lassen Sie sich zu den Miet- und Kaufmöglichkeiten beraten!Pressekontakt:Way of Music Shop GmbHGeschäftsführer: Thomas KeiperE-Mail: shop@wayofmusic.deWebsite: https://wayofmusic.de/Original-Content von: Way of Music Shop GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183857/6384212