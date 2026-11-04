Stuttgart (ots) -Die Nase bildet nicht nur das Zentrum des Gesichts, sie ist zudem ein wichtiges Organ, das einwandfrei funktionieren muss. Daher betrachtet Dr. Gregor Fuchshuber, dessen Hauptspezialisierung in der Nasenchirurgie liegt, zunächst immer das Gesamtbild. Mit seiner Erfahrung aus 16 Jahren als Oberarzt für plastische und ästhetische Chirurgie in der Sophienklinik in Stuttgart, weiß der Routinier, der jährlich bis zu 200 Nasen operiert, dass sowohl die ästhetische als auch die funktionelle Seite von erheblicher Bedeutung ist.Aufgrund der ganzheitlichen Betrachtung ist in 90 Prozent der Korrekturen auch eine Optimierung der Atmung möglich. Dieser Vorteil kommt natürlich erst nach der Operation merkbar zum Tragen. "Meist berichten Patienten davon, dass ihnen gar nicht bewusst war, wie gut man Luft bekommen kann. Ein elementarer Grund, Ästhetik immer mit der Funktion zu kombinieren. Schöne, vor allem gerade Nasen funktionieren in der Regel besser, da ein gerader Nasenrücken viel günstigere Strömungsverhältnisse bietet als ein Höcker oder eine Krümmung", erklärt Dr. Fuchshuber.In erster Linie kommen Menschen aufgrund der Ästhetik in die Sophienklinik nach Stuttgart. Manche möchten nur eine kleine Schönheitskorrektur vornehmen lassen, andere die ideale Nase. Viele scheuen sich allerdings vor einer Nasenoperation und schleppen diesen Gedanken und ihren Wunsch auf eine schöne Nase relativ lang mit sich herum. Hintergrund ist meist, die Angst nachher sehr verändert auszusehen. Denn eine operierte Brust lässt sich gut verstecken, die Nase aber sitzt offensichtlich erkennbar im Gesicht.Die perfekte Nase findenEs gibt viele Faktoren, die bei der Nasenkorrektur (https://www.sophienklinik-stuttgart.de/gesicht/nasenkorrektur/) eine entscheidende Rolle spielen. Da wäre das Geschlecht, das Alter, sowie Gesichtsausdruck und -form. Ziel sollte immer sein, die Nase entsprechend der Gesichtsform zu gestalten. In ein breites oder strenges Gesicht passt eine andere perfekte Nase als in ein schlankes, eher liebliches oder klassisches Gesicht. Es ist wichtig, keinen neuen Typus zu kreieren. "Einen negativen Extremfall kann man sich vorstellen, wenn zum Beispiel einem relativ strengen Gesicht die Nase einer Barbie gegeben wird. Im Grund sollte die Nase hinterher so aussehen, als wäre sie von Natur aus so geplant gewesen," macht der Nasenspezialist deutlich.Die ideale Nase ist symmetrisch, klassisch proportioniert und fügt sich in das Gesicht ein. Sie fällt nicht auf. Daher gibt es objektiv ästhetische Kriterien. Werden diese eingehalten, kommt am Ende die perfekte Nase dabei raus. Allerdings gibt es auch Modeerscheinungen. Hierzu finden sich viele Beispiele im orientalischen Raum. Vorherrschend werden hier extrem kleine stupsige Nasen operiert. Leider kommen diese aber ihrer natürlichen Funktion nicht mehr nach. Denn die Nase muss die Luft direkt beim Einatmen erwärmen, reinigen und befeuchten, um sie für die Lunge verträglicher zu machen. Daher ist es umso wichtiger, dass bei aller Optik auch die Funktion noch gewährleistet ist.Viele Menschen, die sich für eine neue Nase (https://www.sophienklinik-stuttgart.de/gesicht/nasenkorrektur/) entscheiden, bringen Fotografien mit, um ihre Vorstellungen zu verdeutlichen. Das Alter ist dabei unterschiedlich und reicht von 20 bis 60 Jahren, wovon etwa 60 bis 70 Prozent weiblich sind. Doch alle, die für eine Nasenkorrektur in die Sophienklinik nach Stuttgart kommen, erhalten zunächst eine umfassende Beratung vom Oberarzt Dr. Fuchshuber. Hier wird erörtert, ob die gewünschte Nase vom gleichen Typ ist und in die Gesichtsform passt. Auf Basis der Patientenwünsche sowie des fachärztlichen Vorschlags geht es dann in die gemeinsame computergestützte Simulation. Dabei wird die Wunschnase so lange im Gesicht verschoben und angepasst, bis sie perfekt und der Patient zufrieden ist. Wenn das Ergebnis dann zudem die grundlegende Funktion gewährleistet, wird die Wunschnase umgesetzt.Die extreme Wichtigkeit der optimalen NasenfunktionEine Dame aus dem persischen Raum hatte die Vorstellung, ihre bereits sehr kleine Nase noch weiter verkleinern zu lassen. Den Verlust der natürlichen Nasenfunktion wollte sie dabei in Kauf nehmen, denn sie hatte ja einen Mund zum Atmen. Von einem renommierten Facharzt muss solch ein Wunsch abgelehnt werden. Denn er weiß, wie gefährlich Mundatmung und wie wichtig eine optimale Nasenfunktion ist. Selbst große Nasenlöcher würden hier keinen Sinn ergeben, da die Luft sonst ungebremst in die Lunge strömen würde.Wer weiß, wie zerbrechlich und zart die Lunge aufgebaut ist, kann sich vorstellen, dass minus fünf Grad kalte Winterluft mit geringer Luftfeuchtigkeit für das empfindliche und sehr feuchte Organ absolut schädlich ist. Die Nase ist im Prinzip der Türsteher, d. h., sie bremst die Luft ab. Die Nasenmuscheln fungieren dabei wie ein Heizkörper. Sie sind extrem gut durchblutet und befeuchtet. Dadurch wird die Luft innerhalb weniger Sekunden erwärmt und massiv mit Feuchtigkeit angereichert. Zudem wirkt die Nase als Staubfilter und reinigt die Atemluft. Nur so wird die durch die Nase eingeatmete Luft für die Lunge verträglich. Zudem schützt Nasenatmung aufgrund der vorbereitenden Mechanismen vor häufigen Erkältungen.Eine deutliche Verbesserung der Nasenfunktion erfahren Menschen, die sich einen Nasenhöcker entfernen oder eine hängende Nasenspitze anheben lassen. In beiden Fällen bestand zuvor ein Bogen im Nasenrücken. Luft kann jedoch nicht im Bogen strömen und verwirbelt in der Nase. Wie aus der Automobilbrache bekannt, bedeuten Luftwirbel Widerstand. Ist der Höcker dann Geschichte bzw. die Nasenspitze angehoben, entsteht ein gerader Luftstrom, den der Fachmann als laminarer Strom bezeichnet. Logische Folge ist eine bessere Luftzufuhr.Ambulanter Eingriff mit verblüffendem EffektDie Nase besteht in ihrem Inneren aus Schwellkörpern und der Nasenscheidewand. Ihre Form erhält sie durch ein Gerüst aus Knorpeln und Knochen, die durch die darüberliegende Haut bedeckt werden. Vergleichbar mit einem Zelt aus Gestänge und schützendem Gewebe. Bei einem ästhetischen Eingriff wird dieses Zeltgerüst entsprechend korrigiert und angeglichen. Nasenkorrekturen (https://www.sophienklinik-stuttgart.de/gesicht/nasenkorrektur/) gelten als ambulanter Standardeingriff, sind sicher und nahezu schmerzfrei. Das Befinden verhält sich eher wie das Gefühl eines Schnupfens. Zudem sind nach einer Nasenoperation Wundinfekte nahezu ausgeschlossen, da die Wundheilung in diesen Bereichen extrem gut ist und die Nase selbst an Keime gewöhnt ist.Dennoch ist keine Operation wie die andere. Bei Verkleinerungen oder der Beseitigung von störenden Nasenhöckern, kann die Größe des zu entfernenden Knorpels von einem Millimeter bis einen halben Zentimeter variieren. Beim Rückbau des Nasengerüstes wird jedoch meist nichts davon verworfen- alles wird für die Modulation wieder verwertet. Entfernte Knorpel dienen als Weichzeichner und zur Unterfütterung. Andererseits, wenn dem Zeltgerüst die Struktur fehlt oder die Nase vergrößert werden soll, muss rekonstruiert werden. Hierfür wird ein Teil des Ohrknorpels entnommen, dessen Fehlen nicht auffällt, da er an einer unauffälligen Stelle des Ohres entnommen wurde.Wer nach der Operation eine Zeitlang auf körperliche Anstrengungen verzichtet, etwas ausgiebiger schläft und das Tragen einer Brille vermeidet, ist nach nur zehn Tagen voll gesellschaftsfähig. Unbekannte werden nicht erkennen können, dass die Nase operiert wurde. Selbst Bekannte sehen dies zu anfangs nicht auf den ersten Blick. Dennoch weiß Dr. Fuchshuber von Ängsten zu berichten: "Viele Patienten haben Angst, sich nicht mehr wiederzuerkennen. Doch diese Gefahr habe ich noch nie bestätigt gesehen, da eine Übergangszeit zwischen alter und neuer Nase gegeben ist. Beeindruckend ist sogar, dass die Patienten teilweise nach vier bis acht Wochen, schon nicht mehr wirklich wissen, wie ihre alte Nase aussah."Zwischen neu gestalteten Nasengerüst und der Haut entsteht direkt nach der Operation aufgrund der guten Durchblutung des Gesichts zunächst eine Schwellung. Diese wirkt jedoch nicht entstellend und erscheint optisch wie ein Mix aus alter und neuer Nase. Langsam von Quartal zu Quartal geht diese Schwellung zurück und die Haut schmiegt sich dem neuen Gerüst an. Nach etwa einem Jahr ist das Endergebnis in der Regel erreicht.Der erfahrene Chirurg und die Harmonie machen den UnterschiedDa also der Übergang von der alten zur neuen Nase sehr fließend und langsam ist, berichten die meisten Patienten, dass die neue Nase anderen Mitmenschen zunächst kaum aufgefallen sei, trotz mitunter deutlicher Veränderung. Sie berichten eher, dass sie von Bekannten länger angesehen worden wären, meist aber dann die Frage hörten, ob sie abgenommen hätten.Als Hintergrund dieser Reaktion sieht der erfahrene Nasenspezialist Dr. Fuchshuberdie harmonische Einpassung der Nase in das Gesicht. Denn nur Disharmonie fällt sofort auf."Wir retten mit unseren Nasenkorrekturen keine Menschenleben, aber wir verbessern die Lebensqualität und ich finde es immer wieder faszinierend, wie dynamisch und selbstbewusst die Leute bei der Jahreskontrolle reinkommen. Es ist ein komplett anderes allgemeines Erscheinungsbild. Was daran liegt, dass sie ihre Nasen nicht mehr unter langen Haaren und großen Brillen verstecken müssen", erzählt Dr. Fuchshuber begeistert von den Patientenreaktionen.Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.sophienklinik-stuttgart.dePressekontakt:Sophienklinik GmbHFachklinik für Plastisch-Ästhetische ChirurgieSophienstraße 41D-70178 StuttgartTel. +49 (711) 25 25 75 - 0Fax +49 (711) 25 25 75 - 45info@sophienklinik-stuttgart.dePressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Sophienklinik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182613/6384218