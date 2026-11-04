Was haben der neue Raketenschutzschirm der USA namens Golden Dome, eine US-amerikanische Investorenvereinigung die sich auf Langzeitspeicherprojekte spezialisiert hat und die Stadtwerke Bruchsal gemeinsam? Sie alle setzen auf Zink-Bromid Batterien. In Bruchsal entsteht ein Batteriespeicher mit 5 Megawatt Leistung und 22 Megawattstunden Kapazität. Das Projekt im Triwo Technopark wird von Capac Energy gemeinsam mit den Stadtwerken Bruchsal, der Triwo AG und der JP Holding entwickelt. Bei den Batterien handelt es sich um Zink-Bromid-Zellen des US-amerikanischen Herstellers Eos Energy. Capac Energy, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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