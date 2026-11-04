Genf - Freedom24, die europäische Investitionsplattform der an der Nasdaq notierten Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), plant die Eröffnung einer Niederlassung in Genf im ersten Quartal 2027 und legt damit einen Zeitplan für die Präsenz in der Schweiz fest, die das Unternehmen seit September prüft. Das Unternehmen wird ein lokales Team aufbauen und Beziehungen zu den Finanz-, Technologie- und Forschungskreisen in der ganzen Schweiz knüpfen. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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