Washington - In vielen amerikanischen Haushalten war es schon weit nach Mitternacht, als sich die, die gegen Donald Trump sind, in die Arme fielen. Bei einer historischen Parlamentswahl haben die Bürgerinnen und Bürger mit der Politik des republikanischen Präsidenten abgerechnet und den Demokraten die volle Kontrolle über den Kongress übertragen. Die Ergebnisse am frühen deutschen Morgen waren so eindeutig, dass auch Trump nichts anderes übrig blieb, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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