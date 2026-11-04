Seine Hoheit Scheich Dr. Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, stellvertretender Herrscher von Sharjah und Vorsitzender des Sharjah Media Council, ehrte die Preisträger des 13. Sharjah Government Communication Award (SGCA), der vom Sharjah Government Media Bureau (SGMB) organisiert wurde.

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SGCA honours communication excellence across Asia, Europe and the Arab world (Photo: AETOSWire)

Die Preisträger kamen aus China, Indien, Thailand, der Ukraine und der arabischen Welt. Rund 433 Einreichungen aus 31 Ländern auf vier Kontinenten hatten die Vorauswahl bestanden. Der Preis umfasste 23 Kategorien in fünf Bereichen, darunter sechs Partnerpreise.

Seine Exzellenz Tariq Saeed Allay, Generaldirektor des SGMB, hob das Wachstum des Preises unter der Vision Seiner Hoheit Scheich Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates und Herrscher von Sharjah, hervor und wies darauf hin, dass der Preis in fünf Jahren mehr als 9.500 Einreichungen angezogen habe. Er betonte zudem die Rolle internationaler Partnerschaften bei der Weiterentwicklung von Kommunikationspraktiken und der Schaffung einer bedeutenden Wirkung auf Einzelpersonen, Institutionen und Gemeinschaften.

Internationale- und Partnerpreise

Mit den Partnerpreisen wurden die Macao University of Science and Technology aus China für herausragendes digitales Engagement in der Gemeinschaft, Haqdarshak Empowerment Solutions aus Indien für die beste KI-gestützte Kommunikation mit sozialer Wirkung, die Thai Health Promotion Foundation aus Thailand für die besten Kommunikationspraktiken im Umgang mit Entwicklungsfortschritten sowie Kyiv Digital aus der Ukraine für innovative und widerstandsfähige Kommunikationsinitiativen der Regierung ausgezeichnet.

Die Initiative "Zoud" aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gewann den Preis für die beste öffentlich-private Partnerschaft im Bereich Kommunikation, während Brigadegeneral und Stabspilot AbdulNasir Al Humaidi, Sprecher des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate, für herausragende Führungsqualitäten in der Regierungs- und strategischen Kommunikation ausgezeichnet wurde.

Exzellenz in Regierung und Institutionen

Unter den Preisträgern aus dem Regierungsbereich erhielt "Sharjah Youth" die Auszeichnung für die besten Kampagnen mit positiver Wirkung auf das Bewusstsein und das Verhalten von Jugendlichen; das Ministerium für Gemeindeentwicklung in Abu Dhabi die Auszeichnung für das beste Kommunikationsprogramm zur Unterstützung neuer Projekte und der Jugend; die Polizei von Sharjah den Preis für herausragende Kommunikation zur Verbesserung der Lebensqualität; das Finanzministerium der VAE die Auszeichnung für die beste Innovation im Bereich integrierter Kommunikation; und die Nationale Behörde für Notfall-, Krisen- und Katastrophenmanagement die Auszeichnung für die beste Krisenkommunikationsstrategie.

Die Auszeichnung für die "Besten Medien- und Kommunikationsinhalte" ging an das Ministerium für Wirtschaft und Tourismus der VAE sowie an Egypt Oil Gas in den Kategorien "Regierung und Organisationen" bzw. "Privatwirtschaft". Die Auszeichnung für die "Beste innovative Kommunikationsinitiative zur Stärkung der Gemeinschaft" erhielten die Behörde für Gemeindeentwicklung in Dubai und das Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Flüchtlinge in denselben jeweiligen Kategorien.

Das Kulturministerium der VAE und die Kalimat-Stiftung gewannen den Preis für die "Beste kreative Kommunikation für Kinder und Jugendliche" in den Kategorien "Regierung und Organisationen" bzw. "Privatwirtschaft". Das Medienbüro der Regierung der VAE erhielt den Preis für die "Beste Kampagne zur Förderung der emiratischen Identität"; das "House of Wisdom" den Preis für die "Beste Kampagne zur Förderung der kulturellen Identität und der arabischen Sprache"; und das Ministerium für Klimawandel und Umwelt den Preis für den "Besten Einsatz künstlicher Intelligenz in der Regierungs- und institutionellen Kommunikation".

Einzelauszeichnungen und Innovationswettbewerbe

Der ägyptische Verein "Basmat Nour" gewann den Preis für die "Beste Jugendinitiative im Bereich Kommunikation", während Oberstleutnant Salem Mohammed bin Ali von der Generaldirektion für Identitäts- und Ausländerangelegenheiten in Dubai als "Bester offizieller Sprecher" ausgezeichnet wurde. Dr. Himanshu Grover, Dr. Neeharika Kushwaha, Dr. Nahla Shireen und Dr. Varkki Pallathucheril gewannen den Preis für die "Beste Forschung im Bereich Kommunikationswissenschaften".

Die Auszeichnung "Beste Changemaker im Bereich digitale Inhalte" ging an Youssef Karam aus den VAE (unter 18 Jahren) und an Meryem Derni aus Marokko in der Altersklasse über 18 Jahre. Das Sanad-Projekt der Khalifa-Universität gewann die "University Challenge", während Shaheen die "AI Skills Challenge" für sich entscheiden konnte.

Jurypreise und besondere Auszeichnungen

Die Mohamed-bin-Zayed-Stiftung für Menschlichkeit erhielt die Auszeichnung "Global Impact through Soft Power"; Abdulrahman bin Mohammed Al Owais, Minister für Angelegenheiten des Föderalen Nationalrats, wurde als "Beste arabische Persönlichkeit mit positiver gesellschaftlicher Wirkung" ausgezeichnet. Das Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate erhielt eine besondere Auszeichnung, die von Unterstaatssekretär Generalleutnant Ibrahim Nasser Al Alawi entgegengenommen wurde.

Quelle: AETOSWire

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