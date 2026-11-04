Mainz (ots) -
Woche 45/26
Mi., 4.11.
19.25 ZDF spezial
Bitte Ergänzung beachten:
Midterms in den USA - Historischer Wahlsieg der Demokraten
Woche 46/26
Mi., 11.11.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Flucht nach Ceuta - Angriff auf Europa?
Film von Steffen Mayer und Felix Wolf
Kamera: Oliver Hans Wolf
Deutschland 2026
Im Streaming: 11. November 2026, 18.00 Uhr bis 11. November 2031
(Bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.)
Woche 49/26
Mi., 02.12.
Bitte Programmänderung beachten:
17.10 hallo deutschland
17.40 ZDFsportstudio live (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
DFB-Pokal, Achtelfinale
Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig
Übertragung aus Leverkusen
18.45 heute (VPS 19.00)
Moderation: Jana Pareigis
18.55 Wetter (VPS 19.20)
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
(Weiterer Ablauf ab 20.l5 Uhr wie vorgesehen.
"besseresser: Die Wahrheit über Iglo" verschiebt sich auf Mi., 23.12., 19.25 Uhr.)
Die Serie "SOKO Wismar" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:
09.12. Spiel mir das Lied vom Tod
16.12. Unsterblich
23.12. Die Spur des Staubes
______________________
zu Mi., 02.12.
Bitte Programmänderung beachten:
23.15 Markus Lanz
0.30 37° (VPS 0.45)
Ehrenamt - unersetzlich, unbezahlbar
1.00 ZDF.reportage (VPS 1.15)
Ehrenamt - Lohnt sich das?
1.30 plan b: Helfen, wenn es ernst wird (VPS 1.45)
2.00 37°Leben (VPS 2.15)
2.25 Hobby Leben Retten (VPS 2.40)
2.50 Hobby Leben Retten (VPS 3.05)
3.15 Hobby Leben Retten (VPS 3.30)
3.40 Hobby Leben Retten (VPS 3.55)
4.10 37°Leben (HD/UT)
Wie Ehrenamt Leben verändert
(Erstsendung 7.12.2025)
Deutschland 2025
4.35 forum am Freitag (VPS 4.25)
4.50- hallo deutschland (VPS 4.40)
5.30
("heute journal update" entfällt.)
Woche 50/26
So., 6.12.
9.03 37°Leben
Bitte Korrektur beachten:
Meine Eltern - und ist Geld entscheidend?
__________________________
0.00 Precht
Bitte Ergänzung beachten:
Richard David Precht im Gespräch mit Nathan Devers
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6384262
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Mi., 4.11.
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Kamera: Oliver Hans Wolf
Deutschland 2026
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(Bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.)
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17.40 ZDFsportstudio live (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
DFB-Pokal, Achtelfinale
Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig
Übertragung aus Leverkusen
18.45 heute (VPS 19.00)
Moderation: Jana Pareigis
18.55 Wetter (VPS 19.20)
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
(Weiterer Ablauf ab 20.l5 Uhr wie vorgesehen.
"besseresser: Die Wahrheit über Iglo" verschiebt sich auf Mi., 23.12., 19.25 Uhr.)
Die Serie "SOKO Wismar" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:
09.12. Spiel mir das Lied vom Tod
16.12. Unsterblich
23.12. Die Spur des Staubes
______________________
zu Mi., 02.12.
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23.15 Markus Lanz
0.30 37° (VPS 0.45)
Ehrenamt - unersetzlich, unbezahlbar
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1.30 plan b: Helfen, wenn es ernst wird (VPS 1.45)
2.00 37°Leben (VPS 2.15)
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2.50 Hobby Leben Retten (VPS 3.05)
3.15 Hobby Leben Retten (VPS 3.30)
3.40 Hobby Leben Retten (VPS 3.55)
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Woche 50/26
So., 6.12.
9.03 37°Leben
Bitte Korrektur beachten:
Meine Eltern - und ist Geld entscheidend?
__________________________
0.00 Precht
Bitte Ergänzung beachten:
Richard David Precht im Gespräch mit Nathan Devers
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6384262
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