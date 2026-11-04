Ein vom Aachener Energiespeicher-Projektentwickler Voltfang erstelltes Whitepaper mit dem Titel "Co-Location von Batteriespeichern" führt "entlang eines realen Grünstromspeicherprojekts an einem deutschen Windpark durch den vollständigen Umsetzungsprozess". Dies ist nicht die erste Publikation zum Thema, der Bezug zu einem tatsächlich in der Umsetzung befindlichen Projekt macht sie aber mutmaßlich besonders interessant für alle, die ebenfalls über Co-Location nachdenken - so wie man es derzeit auch bei Voltfang immer noch tut: Das Referenzbeispiel für das Whitepaper ist ein Batteriespeicher mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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