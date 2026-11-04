MAILAND, Nov. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intesa Sanpaolo hat mit einem Nettogewinn von 8,2 Milliarden € das beste Ergebnis der ersten neun Monate seit Bestehen erzielt und ihre Prognose für den Nettogewinn 2026 trotz der steuerlichen Auswirkungen des italienischen Haushaltsgesetzes 2026 in Höhe von fast 1 Milliarde € zum zweiten Mal in diesem Jahr auf deutlich über 10 Milliarden € angehoben.

CEO Carlo Messina äußert sich zu den Ergebnissen und zum Übernahmeangebot für Monte dei Paschi di Siena, das planmäßig verläuft und die erforderlichen behördlichen Genehmigungen der zuständigen Aufsichtsbehörden, darunter auch der Europäischen Zentralbank, erhalten hat.

"Diese Ergebnisse bestätigen die Stärke unseres Geschäftsmodells und unsere Fähigkeit zur vollständigen Umsetzung des Geschäftsplans 2026-2029."

Der Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 %. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen mehr als 2,6 Milliarden € und verzeichnete damit das beste dritte Quartal aller Zeiten.

Die Rentabilität gehört weiterhin zu den höchsten im europäischen Bankensektor: Die annualisierte Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21 % und die annualisierte Gesamtkapitalrendite (ROTE) bei 26 %, während der Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr um 10 % gestiegen ist.

"Wir haben unseren bisher höchsten Umsatz erzielt, wobei wir dank unseres breit gefächerten Geschäftsmodells in allen Bereichen Zuwächse verzeichnen konnten."

Die Provisions- und Versicherungserträge erzielten mit einem Plus von 5 % bzw. 6 % das beste Ergebnis der ersten neun Monate und damit das beste Ergebnis des dritten Quartals aller Zeiten.

Der Nettozinsertrag stieg um 2 %, während der Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 1 Milliarde € zunahm. Der Nettozinsertrag dürfte im Jahr 2026 deutlich über 15 Milliarden € liegen, wobei für 2027 ein weiteres deutliches Wachstum erwartet wird.

Das Kundenvermögen überstieg 1,5 Billionen € und legte damit im Vergleich zum Vorjahr um 100 Milliarden € zu, wobei das verwaltete Vermögen ein deutliches Wachstum verzeichnete (+6 %).

Die Kundenkredite stiegen um 4 % und die Direkteinzahlungen um 8 %. In den ersten neun Monaten vergab Intesa Sanpaolo neue Kredite in Höhe von 66,4 Milliarden € an Privathaushalte und Unternehmen, darunter rund 15,1 Milliarden € für den nachhaltigen Wandel und 4,4 Milliarden € an neuen Sozialkrediten.

"Unsere konsequente Disziplin bei der Umsetzung des Geschäftsplans und der Kostenkontrolle trägt weiterhin zur Effizienz unseres Geschäftsmodells bei."

Die Betriebskosten gingen im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Jahres 2025 um 1,3 % zurück.

Das Kosten-Ertrags-Verhältnis sank auf 36,7 %: der niedrigste Wert, der jemals in den ersten neun Monaten verzeichnet wurde, und einer der besten in Europa.

"Unsere Position als 'Zero-NPL-Bank' festigt sich weiter."

Die Netto-NPL-Quote lag bei einem historischen Tiefstand von 0,8 %, während die NPL-Zugänge weiterhin auf einem historischen Tiefstand blieben.

Die annualisierten Risikokosten beliefen sich auf 19 Basispunkte, bei einer höheren NPL-Deckung und ohne Anzeichen einer Verschlechterung des Portfolios.

"Intesa Sanpaolo bietet weiterhin eine der höchsten und nachhaltigsten Dividendenrenditen im europäischen Bankensektor."

Im Jahr 2026 wird Intesa Sanpaolo 9,4 Milliarden € in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre ausschütten, was einer Dividendenrendite von rund 7,5 % und damit einer der besten Renditen in Europa entspricht.

Die Zwischendividende in Höhe von 3,8 Milliarden € entspricht 22 Cent pro Aktie und liegt damit um 18 % über dem Vorjahreswert; sie wird am 25. November ausgezahlt.

Die CET1-Quote liegt bei rund 13,1 %, unter Berücksichtigung des im Oktober abgeschlossenen Aktienrückkaufs in Höhe von 2,3 Milliarden € und einer Ausschüttungsquote von 95 %.

Das Übernahmeangebot für Monte dei Paschi di Siena

"Unser Übernahmeangebot bietet den Aktionären der Monte dei Paschi di Siena die Möglichkeit, Teil der führenden Bankengruppe Italiens und eines der größten Finanzinstitute Europas zu werden. Wir sind fest von der Stärke unseres Unternehmensprojekts und dem Mehrwert überzeugt, den es für Aktionäre, Mitarbeiter, Kunden und die lokalen Gemeinschaften schaffen wird."

Die Transaktion wird die Fähigkeit der Gruppe stärken, die Ersparnisse der privaten Haushalte zu verwalten, italienische Unternehmen bei ihrer Expansion im Inland und auf internationaler Ebene zu unterstützen und im europäischen Wettbewerb besser zu bestehen, während gleichzeitig die tiefe Verankerung in den lokalen Gemeinschaften gewahrt bleibt.

Durch den Zusammenschluss dürfte die neue Gruppe im Jahr 2029 einen Nettogewinn von mehr als 16 Milliarden € erzielen, wobei sich die Ausschüttungen an die Aktionäre im Zeitraum 2025-2029 auf schätzungsweise rund 61 Milliarden € belaufen und damit über den im Februar veröffentlichten Geschäftsplan von Intesa Sanpaolo vorgesehenen 11 Milliarden € liegen dürften.

Die Transaktion wird den Geschäftsplan 2026-2029 deutlich beschleunigen: Ohne Integrationsrisiko kann die Gruppe die Ziele des Plans drei Jahre früher als geplant erreichen, was allen Aktionären zugute kommt.

Vollständige Stellungnahme von Carlo Messina, CEO der Intesa Sanpaolo

Kontakt: international.media@intesasanpaolo.com

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