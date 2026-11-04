Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 Group hat im dritten Quartal 2026 Umsatz und operatives Ergebnis gesteigert. Besonders das bereinigte EBITDA entwickelte sich deutlich besser als im Vorjahreszeitraum. Auch die Zahl der verkauften Fahrzeuge nahm zu. Dennoch reagierte die Börse zunächst mit Kursverlusten auf die Veröffentlichung. Hintergrund sind unter anderem Umsätze und Ergebnisse, die hinter den Erwartungen einiger Analysten zurückblieben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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