Huawei Digital Power, der Geschäftsbereich für Energietechnologie des chinesischen Technologiekonzerns, hat seine Kunden über geplante Preiserhöhungen von 5 bis 15 Prozent für mehrere Produktlinien im Bereich Photovoltaik-Wechselrichter und Energiespeicher informiert. In einer Kundenmitteilung vom 20. Oktober, über die chinesische Fachmedien vor wenigen Tagen berichteten, skizzierte das Unternehmen vorgeschlagene Erhöhungen von 5 bis 15 Prozent für Photovoltaik-plus-Speicher-Produkte für Privathaushalte, für Gewerbe und Industrie (C&I) sowie Photovoltaik-Wechselrichter im Kraftwerkssegment und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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